美艦「梅爾」闖中國西沙群島領海　解放軍：全程監視並警告驅離

▲美軍驅逐艦韋恩•梅爾號（Wayne E. Meyer）駛入中國西沙群島領海。（圖／翻攝自U.S. Pacific Fleet粉絲專頁）



記者邱茀濱／綜合報導

美軍驅逐艦韋恩•梅爾號（Wayne E. Meyer）13日駛入中國西沙群島領海，被解放軍南部戰區海空兵力全程進行監視及查證識別，並予以警告驅離。對此，南部戰區新聞發言人李華敏大校表示，美方無視國際法規則，不顧中方反對，長期在南海地區實施「航行霸權行動」，嚴重損害中國主權權益，充分證明了美方對維護國際和平和地區安全穩定毫無誠意。

綜合陸媒報導，對於美軍又駛入中國西沙群島領海，李華敏再次重申，中國對南海諸島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，無論外軍艦機以何種方式挑釁，都無法改變這一事實。戰區部隊將忠實履行職責使命，採取一切必要措施，堅決捍衛國家主權安全，堅決維護南海和平穩定。

其實，美軍驅逐艦韋恩•梅爾號在上月28日就駛進南海永暑礁和美濟礁12浬範圍內，而大陸國防部發言人任國強大校就指出，「美軍屢教不改，一再擅闖中國南沙島礁鄰近海空域，是對國際法規則的嚴重損害，是對中國主權安全的嚴重侵害，也是對南海地區和平穩定的嚴重破壞，我們對此堅決反對。我們要求美方立即停止此類挑釁行為，以免引發不測事件。」

李華敏先前也說，「事實證明，美方所謂『航行和飛越自由』，實質就是無視國際法規則的航行霸權，嚴重損害中國主權和安全利益，嚴重破壞南海地區和平穩定，我們對此堅決反對。」

▲西沙群島位置圖。（製圖／記者林健華）

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