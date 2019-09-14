台灣利率「連13凍」機率高　19日央行第三季理監事會議將揭曉

▲ 台灣基本面表現良好，降息機率不大。（圖／記者李毓康攝）

記者李瑞瑾／台北報導

台灣利率已連12凍，雖然目前全球貨幣寬鬆氣氛蔓延，但中華經濟研究院副院長王健全認為，以目前台灣經濟基本面來觀察，台灣降息的機率還是很小，預計將「連13凍」。

目前全球已有多個國家採取降息政策，其中有不少國家也是採取預防性降息，而澳洲、紐西蘭、韓國等國家則是因經濟表現疲弱，土耳其更是因為經濟情況非常糟糕，7月下旬至今已降息750個基點。

王健全指出，雖然美國目前的經濟表現很好，勞動市場、消費市場的表現都不差，但資本支出有在減緩，加上中美貿易戰、以及預期明年經濟環境將走向下坡等因素，美國在上月就開始採取預防性降息，以抵禦未來經濟局勢所帶來的衝擊。

而在台灣經濟環境，王健全分析，其實台灣基本面不錯，包含台商回流帶來5000多億資金、海外資金匯回條例的上路等，都讓不少資金流進台灣，台灣在資金面上沒有太多問題。

此外，受惠中美貿易戰部分轉單效應影響，台灣第二季經濟成長率達2.4%，比原先預估的1.7%要好上許多。而下半年基期低，預計經濟成長率也有2%以上，因此王健全認為，依目前種種情勢來看，台灣降息的機率並不大。

此外，台灣經濟研究院景氣預測中心主任孫明德也曾表示，台灣才剛上調經濟成長率，在經濟成長正向之時，不會去做降息動作，同樣認為台灣降息機率比美、中都還要小。

台灣央行將在19日舉行第三季理監事會議，會議中會決定是否調整重貼現率、擔保放款融通利率、短期融通利率，目前利率分別為1.375%、1.75%、3.625%，已連續12次未調整。