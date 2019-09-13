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中壢連18年中秋大封街！「萬人烤肉」壯觀空拍　網驚嘆：快樂的中壢

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▲▼中壢連18年中秋大封街！「萬人烤肉」壯觀空拍　網驚嘆：快樂的中壢。（圖／桃園市政府、我是中壢人）

▲中壢中秋大封街！「萬人烤肉」壯觀空拍。（圖／翻攝「我是中壢人」）

記者許力方／綜合報導

桃園中壢區有10幾年歷史的「萬人烤肉」活動幾乎已成當地習俗，今年第18年仍吸引1萬人報名，主辦的金華里延續去年的無煙烤肉形式，擴大結合18處社區，13日晚間封街舉辦，中壢區公所旁的六和路、九和五街等淨空塞滿人潮，就地烤肉，壯觀景象讓網友驚嘆連連「只有我覺得很妙嗎」、「已羨慕」、「快樂的中壢」、「我看到四個紅綠燈都亮紅燈。」

桃園市長鄭文燦晚間也前往中壢，出席新都心生活文化協會「銀河水岸、樂活新都心社區營造暨社會福利宣導」的中秋烤肉聯歡晚會，他說，每逢中秋佳節，新都心生活文化協會早上舉辦老街溪健走活動，晚上則是封街環保烤肉，受到里民熱烈歡迎，已成為都會社區的指標活動，而市府正全力爭取捷運機場線A22老街溪站提前通車，希望透過便捷的交通網路帶動中壢地區更蓬勃發展。

▲▼中壢連18年中秋大封街！「萬人烤肉」壯觀空拍　網驚嘆：快樂的中壢。（圖／桃園市政府、我是中壢人）

▲▼中壢連18年中秋大封街！「萬人烤肉」壯觀空拍　網驚嘆：快樂的中壢。（圖／桃園市政府、我是中壢人）

▲▼中壢連18年中秋大封街！「萬人烤肉」壯觀空拍　網驚嘆：快樂的中壢。（圖／桃園市政府、我是中壢人）

▲連續18年封街烤肉，網驚嘆：快樂的中壢。（圖／翻攝我是中壢人、桃園市政府）

桃園市新都心生活文化協會理事長、金華里里長謝岩介說，中壢區的金華、新街、水尾、興南等里都位在市中心鬧區，建築多為集合式住宅，但鄰里間互動較少，協會從2002年開始結合周邊社區舉辦中秋烤肉聯歡活動，居民都很熱烈參與，因此規模越來越大，萬人封街烤肉，成了每年一度的重要活動。

謝岩介表示，2014、2015年因馬政府提倡節能減碳，一度停辦，後來居民反映希望續辦，還呼籲住戶集中戶外烤肉，關掉家裡冷氣電燈，使用無煙烤肉等環保計畫獲得環保局認可，才決定復辦。

主辦單位今年共準備1000組食材，每組元價1250元，可供10人使用，當天只要出席，每組還會補助500元。謝岩介說，去年響應環保改用瓦斯爐、卡式爐烤肉，封街現場沒有嗆人木炭煙味，獲得好評，今年延續無煙模式，並擴大結合18社區，吸引約1萬人報名參加，13日晚間封街登場。

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▼中壢區公所旁六和路、九和五街封街淨空。（圖／中壢分局）

▲▼中壢連18年中秋大封街！「萬人烤肉」壯觀空拍　網驚嘆：快樂的中壢。（圖／中壢分局）

▲▼中壢連18年中秋大封街！「萬人烤肉」壯觀空拍　網驚嘆：快樂的中壢。（圖／中壢分局）

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