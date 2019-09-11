查非法越南移工　凶猛特戰兵躲工地「爆破、潛水樣樣行」日薪一千元

▲海巡署新竹查緝隊，查獲5名越籍非法移工，赫然發現其中1名竟曾在越南當過特戰兵。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／新竹報導

海巡署偵防分署新竹查緝隊於日前接獲情資，在新竹市香山區長興街附近工地有多名越南籍移工出没疑從事非法打工，經新竹查緝隊多日行動蒐證，鎖定移工藏匿處所及出沒時間，一舉查獲5名越南籍男性失聯移工，其中1人竟有越南特戰兵背景。

新竹查緝隊表示，本次遭查獲之越南籍失聯移工逃逸時間為1至3年，經清查其背景後，赫然發現其中1名身材壯碩之移工係越南特戰兵，詢問後告知越南特戰兵種具備射擊、潛水、爆破、滲透及擒殺等特殊戰技。

▲這名精壯的越南特戰兵種具備射擊、潛水、爆破、滲透及擒殺等多項特殊戰技。（圖／記者黃孟珍翻攝）

新竹查緝隊訊問後指出，這名特戰兵退伍後，因在越南當地就業不易、薪資低廉，申請來臺至南部飼料廠工作，但因嫌工資不高，故在越南同鄉引介下，逃逸至新竹工地打工，該批失聯移工每日工資均為新臺幣1千元，薪水並直接匯入越南當地家人戶頭，與原有合法申請來臺打工之薪資相比，極具吸引力。

查緝人員表示，這5名嫌犯身分特殊、背景複雜，幸賴新竹查緝隊事前連日蒐證，於策劃圍捕行動時，召集精壯幹員執行，並利用移工尚未離開交通車輛之際，順利強力壓制查緝該批移工到案，後並移送移民署新竹巿專勤隊收容及解送彰化地檢署歸案。另在清查前科素行後，亦發現另1名越籍移工，因毒品勒戒執行案遭彰化地檢署通緝。

新竹查緝隊強調，外籍人士非法打工，不僅影響我國民眾及合法移工工作權利，更可能衍生工安及社會治安問題，並呼籲民眾，未經許可容留及聘雇外籍人士從事工作，無論是否逃逸均為違法行為，其雇用人最高可處75萬罰鍰，5年內再犯者處3年以下有期徒刑。