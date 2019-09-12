海巡的「烤肉趴」...整頭豬燒到見骨就地掩埋　一口都不能吃

▲海巡署長陳國恩今天透過臉書PO文分享海巡人員另類烤肉趴經驗。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

中秋節快到了！台灣家家戶戶習慣烤肉慶中秋，臉書社群「海巡署長室 Coast Guard」粉絲專頁12日PO文，分享海巡人員辛苦、另類的海巡烤肉趴經驗：「今天，讓我來跟大家們介紹海巡烤肉趴~首先，我們會在沙灘上挖一個坑，以木炭、汽油為基底，點燃熊熊烈火；接著，同仁會穿戴特製的「烤肉裝」，但不拿夾子、不串竹籤、不用烤網，改戴口罩、防護衣及無菌手套。」

▲海巡署長陳國恩PO文分享海巡人員另類烤肉趴經驗，原來是焚化消滅可疑豬肉。（圖／記者張君豪翻攝）



海巡署長陳國恩在臉書上妙語如珠、娓娓道來一般民眾無法體會的烤肉過程：「一切就緒後，就把整頭豬往坑裡放。」「不用醃製、調味，而是豬肉原味真實呈現；此時，火候控制特別重要。一百多公斤的小豬炙燒約需2個小時，體積大一點的，有時會用到3個小時以上，確保「熟度」超過二十分熟，燒到見骨為止，之後，就地掩埋。儘管過程中，香氣逼人，卻是一口都不能吃。」



海巡署長陳國恩指出：從「非洲豬瘟」爆發以來，海巡已經多次舉辦這樣的「烤肉趴」。去年起，65件海漂豬屍通報所發現的11起陽性反應檢測案例，全數都被海巡擋下！海巡署希望藉此表達政府通力守衛台灣防疫：要讓民眾要吃上一口健康的豬肉，還真是不容易！

海巡署希望透過詼諧、生動筆法、讓民眾理解海巡外勤人員堅守第一現場，防疫避免大陸豬瘟入侵寶島，儘管文中透露海巡外勤基層的辛勞，海巡署長陳國恩溫情呼告民眾：「答應我，今年烤肉時，大口一點，連海巡的份，一起吃回來！」

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