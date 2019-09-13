「水汪電眼正妹」疑遭網警洩個資　噁男要求交往被拒怒嗆：傻X

▲電眼正妹疑似遭網警洩漏個資。（合成圖／翻攝微博／ooooviki，下同）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸微博上一名電眼正妹日前疑似遭到網路警察洩漏個資，不料竟是一名噁男認為她長得很可愛，於是要求朋友（網警）幫忙，希望能和她交往，但是在被拒絕後，竟然對她進行人身攻擊。目前，鄭州警方已經展開調查。

微博上一名女網友「ooooviki」12日發文並截了6張聊天紀錄指出，微信名稱為「海洋館長」、名為鄭洋的男子在微博上看到她後，就利用職務之便查到她的個資（身分證、地址、電話號碼等），並加了她的微信後直接表明想和她交往。

女網友覺得奇怪，因為她微信綁定的手機號碼是以朋友的身份證開通，所以有人用手機號碼新增她好友時讓她覺得很奇怪。然而，女網友開頭便問鄭洋「你怎麼知道我手機號的」，沒想到鄭洋竟回說他們公司是負責網路輿情、監管之類的工作，且「不單單是你，還有這座城市的其他人」，讓女網友身心害怕想要報警。

隨後，鄭洋把自己和他朋友的聊天紀錄給女網友看，上面顯示就是這名疑似網警利用職務之便，提供所有關於這名女網友的資料給他，並提醒「你一定要保密，別讓查到了兄弟，不然我在鄭州單位混不下去了。」

女網友表示，對方希望能和她交往，想要約個時間鄭重見面，但在被拒絕後竟然惱羞怒嗆她「傻逼」，更對她進行人身攻擊，「我很好奇的是，如果僅僅是住酒店叫外賣洩漏的個人隱私，為什麼他能知道我朋友身分證名義開通的手機號，且是我在使用。」目前，鄭州警方表示，「請大家放心，我們已經第一時間展開了調查，真相一定會水落石出，我們會及時通報情況。」

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