藍營赴陸也被逮？江岷欽爆：學者蔡金樹「深圳不見」已關半年

▲蔡金樹經常赴大陸交流。（圖／翻攝蔡金樹臉書）

記者蔡紹堅／綜合報導

屏東縣枋寮鄉鄉政顧問李孟居因涉「危害國安」被大陸逮捕，實踐大學企業管理學系講座教授江岷欽12日在《TVBS》政論節目「少康戰情室」上爆料，對兩岸一向友好，擔任南台灣兩岸關係協會聯合會主席的學者蔡金樹，半年多前也被大陸逮補，同樣是「國安理由」，他指出，「以這種情況來看，跟藍綠沒有關係啦，蔡金樹一定是藍到底的，一樣被關起來。」

「少康戰情室」12日談到李孟居在大陸被捕的議題，江岷欽突然爆料，他在中興大學，住同寢室的學弟蔡金樹，對兩岸一向友好，出錢出力，還擔任南台灣兩岸關係協會聯合會主席，跟曾銘宗等人都有很密切的關係，但半年多前也一樣，到大陸去，因為國安的理由被關起來，家人到現在都不知道情況如何。但曾銘宗受訪時表示，真的不認識蔡金樹，「是不是弄錯了！」

▼蔡金樹擔任南台灣兩岸關係協會聯合會主席。（圖／翻攝蔡金樹臉書）

江岷欽指出，以這種情況來看，其實跟藍綠沒有關係，蔡金樹一定是藍，藍到底的，在《中評社》有很多評論，有關於兩岸關係的，也有質疑蔡英文的，但一樣被關起來，「不知道他做了什麼，沒有人了解，在深圳就不見了，關在哪裡不知道，透過關係去問，就只知道是『國安理由』。」

江岷欽認為，兩岸若要越走越近，這樣是開倒車，而且反過來說，民進黨的「中共代理人法」也有類似情況，「我們在認為大陸做這個事情，讓我們覺得心理很不安的時候，台灣的『中共代理人法』也讓人壓力很大，不小心就被自己人關起來了。國安不是感冒糖漿，國安是什麼理由，要具體、有證據，才能讓人信服。」

同台的民進黨立委羅致政表示，自己也認識蔡金樹，但江岷欽若沒有講出來，大家都不知道，「還有多少這樣的例子？不論是台商、學者的身份。李孟居是因為有朋友知道他去香港，突然失聯不見，開始要求公開。」

羅致政還說，最近這段時間以來的確比較敏感，到中國大陸去，真的是要非常小心，「國安就是做好的理由，隨時可以把你抓起來，不要說綠的，藍的也有機會。」

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