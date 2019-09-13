藍營學者蔡金樹「福建參展失聯」　親友一年前就向海基會陳情

▲蔡金樹（紅衣站立者）擔任南台灣兩岸關係協會聯合會主席。（圖／翻攝蔡金樹臉書，下同。）

記者蔡紹堅／台北報導

實踐大學企管系講座教授江岷欽12日爆料，藍營學者蔡金樹半年前赴陸，因「國安理由」被逮捕，至今下落不明。海基會13日表示，蔡金樹的親友去年8月有來陳情，指蔡金樹7月赴福建泉州參加展會，入住廈門某飯店，隔天退房後就失聯了，「獲報後立即透過管道查詢，但至今未獲具體回覆。」

據蔡金樹的親友指出，蔡金樹2018年7月20日赴大陸福建泉州參加「兩岸食品交易會」，入住廈門某間飯店，隔天退房後即失聯。海基會獲陳情後，立即去函海協會協尋，並透過管道多方查詢，但至今未獲具體回覆。

▼蔡金樹赴泉州參加兩岸食品交易會，朋友貼出合照。

觀察蔡金樹的「臉書」可以發現，他經常赴大陸參加展會及交流活動，去年7月11日還有分享一篇「一帶一路」的新聞。7月20日也有朋友貼出與蔡金樹一起參加泉州「兩岸食品交易會」開幕式的合照，但這之後，蔡金樹就再也沒有發文，也沒有朋友貼出與他的合照了。

據了解，蔡金樹一直很支持兩岸交流，舉辦過多場兩岸交流活動，並經常受邀赴陸參加會議及展會，在《中評社》也有多篇有關兩岸的評論，還擔任南台灣兩岸關係協會聯合會主席。

另外，海基會表示，近期各界關注國人在大陸失蹤情形，海基會提醒，兩岸制度迥異，前往大陸務必留意自身安全。海基會並呼籲大陸，「如果因案限制我方人民人身自由，應確實依協議機制及時將羈押原因、時間與地點等通報我方，維護當事人基本權益。」

陸委會也說，「政府一向重視國人在中國大陸的人身自由與安全保障，將再次循兩會的機制，及兩岸司法互助協議既有管道，促請陸方相關部門查詢通報，同時也會提供家屬必要之協助。」

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▼蔡金樹熱衷兩岸交流，接受福建媒體採訪。