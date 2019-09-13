「茅台酒」進攻上海Costco！價差驚人秒搶光...網笑：退卡的人哭暈了

▲貴州茅台向上海Costco投放1萬多瓶茅台酒。（圖／翻攝自《搜狐》）



實習記者賴韻如／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）於上（8）月27日在上海火爆開幕，吸引大批民眾前往搶購，但卻在1周後傳出退卡潮。不過，近日貴州茅台向上海Costco投放1萬多瓶茅台酒，民眾可憑會員卡購買「飛天茅台」，由於價差相當大，使得上海Costco再次出現排隊人潮，讓不少網友笑稱「退卡的人哭暈在廁所了」。

據《搜狐》報導，這次的銷售模式是採取每位Costco卡友，在11日至12日期間，可以以1499人民幣（約新台幣6538元）的價錢，購買市價約2500人民幣（約新台幣10903元）的「飛天茅台」。為了減少壅塞情況，不同於之前的銷售模式，Costco會員需先付款，再用購物票券領取一張購酒卡，去專門的窗口排隊領取商品。

▲由於茅台酒價差驚人，11日5000瓶被搶購一空。（圖／翻攝自《搜狐》）

據報導，11日上午上海Costco5000瓶茅台酒一早就被搶購一空，12日上午，Costco再傳出出售茅台酒的消息後，人潮更是比前一天成長了一倍以上，從入口處就排起長長人龍。Costco上海店表示，Costco會員大都是消費力好的中產階級，他們買茅台多是自己喝或是用來送禮。

貴州茅台酒銷售公司相關負責人表示，「我們選擇Costco做精準投放，就是看中了他們成熟的會員模式，這是減少黃牛干擾，讓更多消費者有可靠、便捷的渠道買到茅台酒的一種嘗試。」、「外面確實有黃牛，大概有4批人在收酒。根據我的觀察，黃牛收的大概不超過300瓶，也就是不到總量的10%。」

▲民眾需以購酒卡領取商品。（圖／翻攝自《搜狐》）

此消息傳出後讓不少網友紛紛調侃，「退卡的還得重新辦呀」、「退卡的人都哭暈在廁所了」、「退完卡不能馬上重辦，所以目光短淺的人只能乾著急了！」、「退卡的人千想萬想都沒想到有這一齣阿！」、「這世上根本沒有黃牛，或者人人都是黃牛」、「估計退卡的人全都傻眼了」。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

