民眾黨區域立委半數鎖定北市選區？柯文哲：慢慢號召

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲13日一早赴烘爐地福德宮參拜，為3天中秋連假的全台拜廟行程揭開序幕；值得一提的是，這次拜廟柯還帶著兩位民眾黨立委參選人何景榮、張幸松一同跑活動，被解讀是母雞帶頭衝。對於外傳有一半的區域立委席次都在北市提名，柯文哲說，「離報名截止還久，還有兩個月，我們在過程中慢慢的號召」。

談到帶著兩位民眾黨區域立委參選人一起跑行程，柯文哲笑說，「反正大家一起去郊遊，就這樣」。至於傳出區域立委10席次半數鎖定在台北市？柯文哲說，離報名截止還久，還有2個月，「我們在過程中慢慢的號召」，不會只有10席，如果有的話就一路慢慢找。

而在立委參選人部分，12日跟著柯文哲跑行程的，是擬參選文山南中正選區的張幸松，以及中山松山區的何景榮。柯文哲說，其實正確講法是整個民眾黨還沒正式成立，網站都還沒寫好，總是要有一個網站正式成立、入黨，還是要走一個程序，「所以老實講這些人應該是說，他們就是我們都跟他們談過，他們是有意願要出來選」。

媒體追問，跟何景榮熟嗎？柯文哲說，今年辦開齋節時，當時戴的回教智者帽就是他送的，「因為那時候要辦開齋節，畢竟是我們比較不熟悉的東西，所以他的媽媽是印尼人，也算是對回教比較了解」，不然怎麼會知道穆斯林的一些規定。



▲柯文哲帶著何景榮(左二)、張幸松(左三)一起參拜中和烘爐地南山福德宮。（圖／記者湯興漢攝）