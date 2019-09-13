等郭董宣布參選再處理連署　柯文哲笑：我幫他填一張就好

記者陳家祥／台北報導

鴻海董事長郭台銘12日大動作宣退出國民黨，幾乎確定將以獨立參選人之姿出征2020總統大選；隨後便傳出，柯陣營內部下令動員柯粉俱樂部全力挺郭，預計在全國設2000據點，協助郭衝刺連署書。對此，柯文哲受訪不願多談，表示順其自然，「等他真的宣布他要參選，或是去登記了，我們再處理，何必在這時候就先講一大堆？也要尊重人家的主動權」。

柯文哲13日中秋連假首日，上午便到中和的福德宮參拜。被問到要幫郭台銘連署一事，柯受訪時表示，等郭台銘要選才需要連署，「他不要選哪裡需要連署？」；至於目標一個月衝刺到50萬份，柯說，因為那門檻是28萬5000，「一般都會到4、50萬，有時候收回來身分證影印不完全、什麼填表不完整，還是要扣掉一些」。

至於是否會穿郭台銘的競選背心，在商店幫忙連署？柯文哲笑說，「我？不會啦，我幫他填一張就好」，重申順其自然但盡力去做，也不用動作太多。而未來是否會親自出席郭台銘的參選記者會？柯表示，很多事情都是前一天決定，像那天去新竹城隍廟拜拜就是，「因為他說要去送我父母月餅，我說，哇，你要來新竹喔，那我只好回去，那我要回新竹我媽媽一定叫我去拜城隍廟，我說好吧，故事就這麼簡單」。

柯文哲說，有時候活在世界上不見得每一件事情要well plan、每一件事都要計畫很完整，「有時候活在這世界上能不能自然一點」。

媒體追問，外傳14日到高雄參訪時，會跟郭台銘合體，是否有直搗韓國瑜大本營的意味？柯文哲說，不曉得有沒有要合體，但不要用這種什麼直搗大本營，那韓國瑜每個禮拜都在台北要怎麼說？

▲柯文哲參拜中和烘爐地南山福德宮。（圖／記者湯興漢攝）