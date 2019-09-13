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交通費超省！秋冬遊補助「台灣好行」39條路線半價　墾丁、礁溪都能衝

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▲墾丁快線，台灣好行。（圖／公路總局提供）

▲秋冬遊補助加碼，公路總局「台灣好行」半價優惠持續至年底，39條路線適用。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

「台灣好行」暑期電子票證半價優惠措施至今獲得廣大迴響，為持續鼓勵民眾搭乘公共運輸出遊，公路總局在「擴大秋冬國民旅遊獎勵計畫」，再推出加碼，優惠措施將延續至12月31日止，39條路線都適用。

公路總局表示，民眾只要於擴大秋冬遊期間，使用電子票證搭乘「台灣好行」，39條路線都享半價優惠措施，期盼民眾響應低碳又省錢的公車輕旅行。

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▲▼壯圍沙丘旅遊服務園區。（圖／東北角風管處提供，趙建生攝）

▲壯圍沙丘旅遊服務園區。（圖／東北角風管處提供，趙建生攝）

全台39條台灣好行適用路線如下：

「北部」

1.壯圍沙丘線
2.礁溪線
3.冬山河線
4.濱海奇基線
5.黃金福隆線
6.皇冠北海岸線
7.木柵平溪線
8.石門水庫線
9.大溪快線
10.小烏來線
11.獅山線

▲▼桃園小烏來山莊。（圖／小烏來山莊提供）

▲桃園小烏來空中步道。（圖／小烏來山莊提供）

「中部」

12.南庄線
13.溪頭線
14.日月潭線
15.清水岩線
16.彰南快線
17.鹿港祈福線
18.北港虎尾線
19.斗六古坑線

「南部」

20.光林我嘉線
21.阿里山線
22.故宮南院線
23.西濱快線
24.88府城巡迴線
25.99安平台江線
26.關子嶺故宮南院線
27.哈佛快線
28.大樹祈福線
29.墾丁快線
30.屏北線

「東部」

31.縱谷花蓮線
32.太魯閣線
33.縱谷鹿野線
34.東部海岸線

「離島」

35.水頭翟山線
36.古寧頭戰場線
37.獅山民俗村線
38.榕園太湖線
39.風獅爺主題公車線

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