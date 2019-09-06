55天拚20萬超賺！環島公路競賽比創意　公總砸2.5億幫你圓夢

▲環島智慧公路競賽開跑。（圖／翻攝自競賽網頁，下同）

記者胡順惠／台北報導

交通部公路總局邀集民間好手意見，以企劃案方式規劃環島智慧路網，就能參加「環島智慧公路創意競賽」，從8月26日起開始公開徵稿、10月31日截稿，最後會選出前3名及3隊佳作，總計6隊，冠軍可獲得新台幣20萬元獎金，報名點我。公路總局表示，選在這時間點，就是希望學校老師能帶學生當成專題製作，最後選定企劃要能在2年內完成，經費上限2.5億左右。

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▲每隊上限5人，若獲首獎平均每人4萬元。（圖／翻攝自競賽網頁）

公路總局說，隨著科技的進步，當前先進的資訊、電子、感測、通訊、控制與管理等科技，已可大幅提升用路人的交通服務品質與績效，進而增進公路運輸系統之安全、效率與舒適，同時減少交通環境衝擊，因此為了能結合時下最新的科技，傾聽民眾的用路需求，特別舉辦本次徵稿競賽，作為公路總局推動後續公路管理的參考。

公路總局表示，參加比賽的隊伍，可蒐集國內外的道路使用經驗和公路相關景點，配合創新科技、先進技術、AI 人工智慧等工具於公路運輸系統上的運用，提出能讓用路人更有效率地使用公路的路網或規劃方式，用民眾親身的用路體驗，打造出不只提供「安全」，也能給予「幸福」的公路。

公路總局交通管理組副組長姜宇峰說，智慧運輸領域有很多科技，相關單位都已著手進行，可以做的都已經正在進行，辦活動的目的主要是希望透過民間創意，希望有更好的解決辦法，讓未來有更多的可能性，基本上就是提一個企劃案，以省道公路為主軸，學界、業界都能提出想法激盪火花，當然也不是毫無限制，希望企劃能在2年內做出來，經費上限2.5億元，第一名獎金20萬元非常豐厚，歡迎大家一同參與。

公路總局提醒，參賽隊伍應於截稿日期前（以郵戳為憑），將報名表、授權同意書與參賽書面報告寄送至「台北市萬華區東園街65 號 交通部公路總局交通管理組 幸福公路，引你循路-環島智慧公路創意競賽小組」，並將相關電子檔案，以PDF格式上傳至活動網站，以利進行作品審查。