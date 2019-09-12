高雄籍CT6漁船模里西斯燒毀　損失5千萬！驚悚影片曝

記者吳奕靖、廖安莘／屏東報導

設籍高雄的「金沅」號漁船，於11日早上在停靠的模里西斯聖路易港不明原因起火，火勢相當猛烈，當地船隻紛紛出動救援，但因火勢延燒太快，船主決定棄船，所幸並無人傷亡。火災的影片曝光後，漁友大嘆「討海郎的悲哀」！

▲漁船不明原因起火。（圖／翻攝自陳明郁臉書）

高雄籍的漁船「金沅」號，11日早上起火後，火勢一發不可收拾，雖然「金」船船員及其他船員都拿滅火器來支援，但火勢延燒太快，仍無力回天，所幸26人全跳上鄰船獲救。由於火勢不止，船主決定棄船，將船隻拖往外海讓漁船燃燒後自然沈沒，整艘船付之一炬。

琉球區漁會總幹事蔡寶興指出，據漁業署了解，因為火勢已幾無撲滅可能，為免波及港內其它船隻，船主已決定拖赴港外外海，讓火勢燒盡後沉沒。

大型漁船的強烈火勢在網路上瘋傳，引發漁民驚慌。此外，因該船船籍屬高雄，因此一度傳出發生地點是在高雄港。然而，「金」船是CT6的大型漁船，該船噸數接近300噸，造價初估至少9000萬元，雖已非新船，但仍具4、5千萬左右的價值，恐付之一炬。

漁業界人士分析，起火位置疑似在廚房，但根本無法判斷為何會起火。據傳，努力救火的船長還被稍微燙傷仍十分自責，面對突如其來的惡火，生財工具竟就此沉沒，漁友大嘆「討海郎的悲哀」。

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