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他襲胸遭逮嗆警：只有3CM！入監「鐵碗挖牆」逃獄　所內狂奔還咬傷管理員

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▲▼性侵，猥褻，騷擾，綁架，家暴,虐待,性虐待。（圖／pixabay）

▲謝男猥褻女子遭逮，竟還出言嗆警，被羈押更是異想天開持鐵碗破壞舍房窗框逃獄。（示意圖／pixabay）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名謝姓男子帶女網友到MTV包廂看電影，竟趁機恐嚇「記得台大分屍案嗎？」猥褻女子得逞。謝男事後遭逮，卻囂張嗆警方「你的膽子跟你的雞雞一樣3公分」，沒想到他遭羈押後，竟又失控想逃獄，更扯的是，他異想天開的拿鐵碗想破壞舍房窗框逃獄，更掙脫手銬咬傷看守所值勤人員。台北地院事後依強暴脫逃未遂罪判謝男5個月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，謝男有妨害性自自主前科，但他仍不改惡習，2018年9月間，透過交友網站結識女子後，並相約MTV包廂約會，未料，謝男竟獸性大發，先是禮貌性詢問，「能不能讓我上」、「妳真的不給我上嗎」等後，見女子拒絕，竟出言恐嚇，「我包包裡有帶刀」、「你還記得台大分屍案嗎」、「妳覺得我拿刀的速度，跟妳逃跑的速度，哪個比較快」。

女子被謝男舉動嚇壞，不敢反抗，只能任由他強行抓胸，並以生殖器磨蹭她後背。女子事後逃出報警，警方也迅速趕抵現場，並以現行犯逮捕謝男。

然而，謝男被逮後不願配合警方做筆錄，還出言辱罵，「你的膽子跟鳥一樣小」、「你的膽子跟你的雞雞一樣3公分」，讓他當場罪加一等，多吃了一條妨害公務罪嫌，被警方移送法辦，並聲請羈押獲准。

謝男隔日被送進看守所後，仍然不受控制，竟還試圖持鐵碗破壞舍房窗框逃獄，看守所值勤人員見狀立刻上銬壓制，謝男還趁機掙脫手銬，再監所內狂奔，還張口咬傷監所人員，行徑相當誇張。

法院審酌，他患有精神疾病，並自稱月薪1千萬美金，沒有需要服藥的人，在加上他犯後坦承犯行，但至今並未與被害人達成和解，因此依強暴脫逃未遂罪判處他5個月徒刑，得易科罰金。另外，猥褻女子部分，則是被依強制猥褻罪判4個月徒刑。全案可上訴。

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