去割雙眼皮！還沒動刀她就「呼吸困難」當場喪命　父淚崩討公道：怎麼就死了呢

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記者蔡儀潔／綜合報導

隨著醫美的日益發達，愛美女生「進廠加工」已經見怪不怪，不過深圳一名女子靜靜（化名）卻死在醫美機構。靜靜3日準備去割雙眼皮，手術前做了皮內注射並打了點滴，但卻突然出現呼吸困難等症狀，最後在救護車到場時，她已經因搶救無效身亡。

▲涉事醫美機構。（圖／翻攝自第一現場）

綜合陸媒報導，該醫美機構的美容門診部稱，靜靜手術前做了頭孢皮內注射，結果疑似呈陽性，在觀察期間，女子出現呼吸困難的情況，醫護人員也及時進行搶救，同時撥打了120。

但靜靜的丈夫卻表示，妻子並沒有頭孢過敏史，質疑是美容機構的錯誤操作，錯過了黃金搶救時間。目前，轄區派出所和衛監部門介入調查，並查封門診部手術室。據調查顯示，該店舖有相關的證件是合法經營，但是其他方面還正在調查當中。

▲靜靜的父親崩潰大哭。（圖／翻攝自第一現場）

報導稱，靜靜是2個孩子的媽媽，突然的離世讓家屬悲痛不已。她的父親更是崩潰表示，「這種晴天霹靂誰都接受不了，活生生的人怎麼就死了呢，叫人怎麼接受，叫我們老人家怎麼接受這個事實！」

此事引起了網友熱議，不少人提出質疑，「先不說術前要用頭孢，就算是術後也根本就不需要頭孢等任何消炎藥物…！這美容院真是什麼都幹的出來」、「雙眼皮？死亡？我心裡無數個？？」。

亦有人表示，「太可怕了 我真的無法把割雙眼皮和死亡聯繫在一起」、「哎，真的好恐怖，希望大家不要為了追求這些浮於表面的美而遠離人間，太悲傷了」、「誰想得到呢，割雙眼皮這麼一個小手術而已，唉，一定要找正規大醫院啊」。

▼ 死者家屬到涉事機構討公道。（圖／翻攝自第一現場）