全台最大！「松本清」進軍台中開店了　連續6天全館88折優惠

▲全台最大松本清在台中。（圖／業者提供，下同）

記者曾婉婷／綜合報導

繼在台北松江商圈開設4號店後，台灣松本清將於9月17日開幕台中一號店，為台灣最大破百坪獨棟三層樓的門市。為歡慶開幕，除舉辦限時優惠活動外，還加碼滿額送限量版手提袋，同時推出驚喜破盤商品39元起優惠，預計將吸引不少民眾搶購。

台灣美妝通路競爭激烈，其中擁有「日本藥妝之王」之稱的松本清，繼去年10月在台灣開出1號店後，不僅接連在台北展店，還跨足台中地區開設門市，該門市位於台中最熱鬧的一中商圈，週邊為補習街、學校及商辦百貨區域，鎖定學生、上班族為主要客群。

台灣松本清指出，台中一號店為獨棟三層樓，坪數破百，為台灣目前最大門市，一樓為專櫃開架彩妝區、二樓為醫藥保健食品區、三樓為居家生活用品區，其中還首賣獨家商品，包含日本「LUX麗仕」30週年全新LUX GO ACTIVE運動風潮洗髮系列、LION休足時間清涼舒緩貼片蜜桃香味等。

為歡慶台中一號店開幕，自9月17日至22日連續六天期間，全館推出88折優惠活動。另加碼單筆消費滿688元加贈開幕限定版手提袋，限量900個，每日贈送前150名。同時，還推出限量破盤驚喜商品39元起，包含保養、彩妝、生活、零食類等。

台灣松本清表示，台中一號店為全台第五間分店，而後續也還會在不同地區繼續展店。至於其他分店營運狀況也都很樂觀，像是西門店在暑假期間業績表現很好，更吸引許多觀光客消費，包含韓國、越南、泰國等。

另外，Tomod’s日前則挑選ATT 4 FUN門市進行改裝，打造彩妝品牌最齊全門市，除了引進虛擬試妝台外，更導入廣受消費者好評的寬敞試妝區，同時還新增更多隱形眼鏡品牌以及多款日韓話題熱銷香膏與淡香水等新品，並自即日起至9/15推出優惠活動，會員可享85折和開架彩妝77折等好康。

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