《篳路台灣》台灣史攝影展　台中市民廣場紅磚步道展出

圖、文／慈濟基金會 林佳予

《經典》雜誌《篳路台灣：島嶼歷史行道》攝影展9月11日上午在台中市市民廣場紅磚步道展示區開幕，以豐富、多變的影像呈現一系列的經典之作。台中市政府副局長施純福致詞讚嘆慈濟是台灣之光，而這個展覽能帶給台中市民文化饗宴。《經典》雜誌副總編輯陳世慧介紹《篳路台灣：島嶼歷史行道》能承先啟後，更是先民與我們現代人共同的回憶。

《經典》雜誌成立21年來已獲40座金鼎獎，2月出版的《篳路台灣：島嶼歷史行道》，呈現台灣早期的先民胼手胝足、開創新天地的精神。透過書寫水圳、河道、陸路、鐵路、林道、五分車，以及古道等的開發歷程，讓讀者看到早期的先民是如何篳路藍縷、以啟山林，用雙手雙腳、淚水、汗水，甚至還包括鮮血在內，一步一腳印所寫下的拓殖史。

除了介於十七世紀迄二十世紀初的拓墾事蹟，全書第二部的首篇：〈台灣路之初—獵徑、社路與海陸貿易網〉，更將時間推溯至史前時代。

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《篳路台灣》攝影展將自9月11日至9月29日，在台中市市民廣場紅磚步道展示區展出。9月11日上午台中市副局長施純福出席致詞感恩慈濟在台灣、在世界做了很多有意義的事情，是台灣之光。

施純福副局長表示，文化局有榮幸跟《經典》合作，《篳路台灣：島嶼歷史行道》是一本關心台灣這塊土地的人文、歷史、地理、生態、環境等層面的書籍，歡迎大家都來參加攝影展、翻閱書籍。

《經典》雜誌副總編輯陳世慧出席致詞，表示文化是最難興建、最難立刻看出成效的工程，很感恩證嚴法師與全球慈濟人願意投注這麼大的支持。過去曾出版過的《台灣脈動》是藉由台灣省道談台灣社會發展，而這本《篳路台灣：島嶼歷史行道》是從早期先民篳路山林開始，希望透過這些深度採訪的內容、影像，讓社會大眾在前進的同時，不忘回頭看，知道來時路、未來的去向。

《篳路台灣：島嶼歷史行道》是一部更完整的台灣史，將自9月11日至9月29日，在台中市市民廣場紅磚步道展示區展出攝影展，以豐富、多變的精彩影像、老照片、插畫等為主軸，歡迎眾多熱愛歷史、人文、藝術等的朋友，前來並分享此一系列經典之作。