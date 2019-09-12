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小客車排檔故障拋錨造成大塞車　豐原警神救援火速排除

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▲▼小客車在神岡拋錨在快車道上，警方火速協助排除。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲林姓駕駛與父親向警方說明拋錨原因。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

林姓男子晚間開車返家，卻在神岡區中山路靠近國道一號豐原交流道的快車道上拋錨，由於當時車水馬龍，造成大塞車。林男不知所措，只好向警方求援，所幸警方及時抵達，請拖吊車先排除，也解除塞車危機，讓林男及家人十分感謝。

豐原警分局社口派出所所長張翔諭及警員林華笙、陳建滄8月29日晚間執行巡邏時，7點半接獲通報稱有一輛小客車拋錨在神岡區中山路與大豐路五段路口附近的快車道。由於該路段屬國道一號豐原交流道交通要道，適逢下班時間，車流量十分大，現場已大塞車數百公尺。

▲▼小客車在神岡拋錨在快車道上，警方火速協助排除。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼小客車在神岡區要道拋錨在快車道上，警方火速協助排除。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲▼小客車在神岡拋錨在快車道上，警方火速協助排除。（圖／記者李忠憲翻攝）

所長張翔諭立刻率員前往現場查看，只見該車只有打雙閃燈，車上駕駛33歲林姓男子站在車旁焦急如焚，立刻將巡邏車停在後方亮起警示燈，同時派員現場進行交通疏導，而林男父母也隨後騎機車趕到現場。

林男向警方供稱，他開車準備返家，停紅燈等綠燈要起步時，卻發現怎麼樣都無法排檔。雖然有路人來協助要推車，但因為排檔已卡死，根本推不動。

▲▼小客車在神岡拋錨在快車道上，警方火速協助排除。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲林姓駕駛向警方鞠躬致謝。（圖／記者李忠憲翻攝）

警方除現場進行交通疏導外，立刻協助通知拖吊車到場，將故障車輛拖吊排除，在20分鐘內解除塞車危機。林男與父母現場頻向警方致謝，隨後離開。

社口所副所長蘇國峰表示，民眾開車上路前最好能先檢查車輛狀況，車上須備有三角警告標示，並熟悉道路救援資訊。如遇車輛故障才能立刻處理，也能避免引發其他事故造成人員傷亡。

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