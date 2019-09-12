嘉義地檢署廉政與反賄選宣導　涉賄村長現身說法

▲嘉義地檢署廉政反賄選宣導前進民雄鄉公所，強化第一線公務員法治觀念。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署為強化公務員對於「圖利」與「便民」相關界線，特與嘉義縣政府合作，12日於嘉義縣民雄鄉公所3樓大禮堂，舉辦「嘉義縣108年度『拉開與惡的距離』-『圖利與便民』暨『反賄選』宣導講習」，檢察長繆卓然主持，由郭志明主任檢察官及王輝興主任檢察官擔任講師，民雄鄉鄉長何嘉恒等首長與會。

▲嘉義地檢署檢察長繆卓然。（圖／記者翁伊森翻攝）

講習突破以往傳統宣導模式，由郭志明主任檢察官擔任引言人，透過真人真事改編的廉政微電影帶給與會人員強力震撼外，並邀請涉賄村長現身說法，分享涉及賄選案件之心路歷程，以深刻的領悟，引領大家拉開與惡的距離。

▲涉賄村長現身說法。（圖／記者翁伊森翻攝）

繆卓然表示，民主政治之良窳，繫於公平之選舉，為確保選舉所產生之公職人員、民意代表清廉執政與問政，地檢署將先以有效之宣導及縝密防範之措施，端正選風以阻絕賄選念頭與可能，再以強力查賄制暴作為，嚴防金錢、暴力及假訊息介入選舉，而廉潔、便民與效能更是全民對公務員要求的目標，如何達到便民、利民又不違背法令是每位公務員皆需瞭解的重要課題。

▲民雄鄉長何嘉恒談依法行政。（圖／記者翁伊森翻攝）

何鄉長嘉恒表示，「依法行政」是每位公務人員最重要且須要遵守的本分，好的公務員在替民眾服務的同時，除須熟悉職務相關法令外，也應作好自身權益之保護，並深入瞭解公務員肩負相關責任的意義，而不誤解執行公務時與民方便的美意。

王輝興則以深入淺出講解「從反賄選認識圖利與便民」，希望能協助在場第一線的英雄們釐清圖利與便民之區別，並瞭解賄選對民主的不良影響，共同建立公義效率且讓民眾信賴的廉能政府。