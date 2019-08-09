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侯文欽「葡萄牙藍白之旅」油畫展　嘉義地檢署開展

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▲▼ 嘉義地檢署一樓藝文大廳展出「葡萄牙藍白之旅-侯文欽油畫個展」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義地檢署一樓藝文大廳展出「葡萄牙藍白之旅-侯文欽油畫個展」。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義地檢署邀請名畫家侯文欽大師舉辦「葡萄牙藍白之旅-侯文欽油畫個展」，9日於一樓藝文大廳舉行開幕茶會，展覽期間自8月1日至8月30日止（開放參觀時間為上班日之上午8時至下午5時30分），本次展出作品共計70件，歡迎各界人士踴躍參觀。

▲▼ 嘉義地檢署一樓藝文大廳展出「葡萄牙藍白之旅-侯文欽油畫個展」。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 嘉義地檢署檢察長繆卓然出席致詞。（圖／記者翁伊森翻攝）

侯文欽台南北門人，自小喜愛繪畫藝術，受到畫壇名家沈哲哉老師啟蒙，充分嶄露繪畫天份，高中時期即獲全國學生美展第一名，熱愛旅遊的他，旅途中富藏著取之不盡的創作題材，所到之處皆可成畫，畫風以帶著速度感的快筆寫生技法，敏捷地描繪當下的自然景觀與人文風情，代表著他追尋自我、充實生命內涵的渴慕與悠遊於天地間的藝術家情懷。

侯文欽暢快洗鍊的筆調，融入童年記憶情愫，以庶民風貌訴說著血濃於水的鄉土情懷，其豐沛的真實情感聯結，正展現他自在無羈的藝術優雅和純樸率真的個人況味。侯老師長期浸淫於藝術洪爐中冶煉，深湛的藝術造詣，深受國際藝術界高度矚目與肯定，更為國內外各行家爭相收藏。

沈哲哉在侯文欽的「邊吃邊畫365天跟著畫家吃遍台南美食」畫冊序文中表示，「侯早已達到專業的水準，這些紮實的底子，有一部分來自於他周遊列國無處不畫的耕耘努力」。「無處不畫」道破了侯文欽對於繪畫藝術一本初衷的堅持與勇往直前的勤奮執著。

本次展出以「葡萄牙藍白之旅」為主題，即是侯文欽老師親赴葡萄牙旅行中所見所悟之創作，斑斕的光華色彩、藍白相襯的和諧互融，正是遠方異國風情的演繹與呈現。

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關鍵字：嘉義地檢署,侯文欽

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