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STUDIO A推Apple禮券紅利回饋5%　新機今晚8點預約

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▲▼STUDIO A於 9月11日起推出「Apple秋季特別禮券」，911~930期間凡於STUDIO A 官網購買萬元禮。（圖／STUDIO A提供）

▲STUDIO A於 9月11日起推出「Apple秋季特別禮券」，9/11-9/30期間凡於STUDIO A 官網購買萬元禮，即可額外獲得等值5%紅利回饋。（圖／STUDIO A提供）

記者余弦妙／台北報導

iPhone新機於凌晨正式發表，蘋果經銷商STUDIO A馬上推出相關優惠方案，今（11）日起可於STUDIO A 官網購買「Apple秋季特別禮券」，如果購買萬元禮券，可額外獲得等值5%紅利回饋；此外，STUDIO A於今晚8點開放iPhone11系列新機預購，搶攻果粉商機。

此禮券的萬元可得5%紅利回饋方案最為誘人，換句話說，選購1萬元即返還500元等值點數，即SA 1000點會員積點；2萬元即返還SA 2000點。

STUDIO A指出，若使用「中國信託LINE Pay卡」消費還可享 LINE Points 3%回饋無上限，總計高達8%優惠。禮券共有1萬元、2萬元面額，各限量500張，數量有限，售完即止。

Apple秋季特別禮券可在全台 STUDIO A折抵全門市商品，包含Mac筆電、iPhone、iPad等Apple主機、周邊及維修服務（保險產品除外），且禮券可多張合併使用。

最誘人的萬元回饋等值5%會員點數外，以往標準會員折抵周邊配件上限為20%，也特別於9月11日至10月31日開放不限會員等級，均可折抵週邊商品100%。
 

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