住家火災起火點也會在浴廁　民眾慎防煙蒂及排煙機釀災

▲▼住家浴廁天花板的排氣風扇經年累月運轉，加上塵汙與濕氣的影響，容易造成過負載或馬達短路而引發火警。（圖／花蓮縣消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

住家浴室、廁所起火，怎麼回事？在一般民眾的印象裡，浴室內部擺放的都是衛浴用品，甚少擺放易燃物品或裝潢材料，且幾乎沒有任何用火或用電（除照明）設備，但在浴廁中是什麼東西會引發火災？

據過去的火災統計資料，一般住宅火災發生的位置主要在客廳、臥室或廚房，且起火原因不外乎電器故障、煙蒂處理不慎及烹飪意外引起，鮮少在浴室或廁所裡發生火災。但這類特殊案件近年來仍然出現幾起，起火原因經調查大多為煙蒂處理不慎引起，因為有些人習慣上廁所時抽菸，抽完後直接丟到垃圾桶內，一旦餘火未熄滅，則容易引燃垃圾桶內衛生紙及紙屑等易燃性物品，進而發生火災，且此類火災特別容易出現在學校或公園的公廁裡。

▲上廁所時抽菸，抽完後直接丟到垃圾桶內，因餘火未熄滅也非常容易引發火災。

不過據花蓮消防局統計，近年來所發生的幾件民宅浴室起火案例並非是煙蒂處理不慎引起，因為起火位置是在天花板附近，難道是照明設備故障引發的火災嗎？不是，出乎一般民眾意料，起火原因是由故障的排風機所引發，因為現代住宅之浴室或廁所不一定都有對外窗，為了要將穢氣排出，經常會在天花板裝置排氣風扇，經過日積月累的運轉，加上塵汙與濕氣的影響，容易造成過負載或馬達層間短路而引發火警。

消防局林文瑞局長呼籲民眾，一定要經常檢視家裡浴室或廁所內的排風機，一旦出現轉速放慢或異常聲響時，就要立即檢修或更換，避免類似火災再次發生。