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松田康博打臉韓國瑜發大財？蔡增家：已確認過、媒體不應過度解讀

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▲▼韓國瑜參加日本學界拜會。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜日前與日本東京大學學者會面。（資料照／記者賴君欣攝）

記者張乃文／綜合報導

高雄市長韓國瑜日前與日本東京大學學者會面，卻引發「遲到」風波。日本學者松田康博在臉書發文回應外，近日更分享自己受美國自由亞洲電台（RFA）的專訪。談到跟中國大陸往來是否如韓國瑜所說能賺大錢？，他則說「如果以中國國內市場為主的話還可以，但是以北美市場為主的投資就已經很難了。」政大國際事務學院日本研究碩士學位學程教授蔡增家表示，確認過松田康博的談話並非打臉韓國瑜的對中發大財政策。

高雄市長韓國瑜6日與日本學者會面，事後卻對著媒體表示「今天我沒有遲到，我等日本人25分鐘」，澄清自己很準時。而日本學者在臉書發文指出，是高雄市府臨時更改會議地點，並非他們遲到。對此，居間聯繫的蔡增家表示，日本學者很準時，是他沒注意到韓國瑜競辦傳來更改地點的通知。

而松田康博12日也在臉書分享接受美國自由亞洲電台（RFA）的專訪影片，他在片中談論台灣總統選舉與中美關係。松田康博說，去年九合一選舉民進黨大敗，國民黨局勢大好，但維持不了半年，現在的狀況是，每個民調都顯示總統蔡英文皆為領先，其中一個影響的因素就是國際間的中美對立。

松田康博提到，過去台灣跟中國大陸進行經貿關係及投資，最大的條件是「中美關係穩定」，但現在這個條件已經沒有了。他更表示，若台北市長柯文哲參選，「大綠會分裂」；而郭台銘參選的話，就會是「大藍分裂」，對蔡英文也更加有利。

另外，對於「跟中國大陸的往來能賺大錢嗎？」松田康博則認為，如果以中國國內市場為主的話還可以，但是以北美市場為主的投資就已經很難了。

根據《聯合報》報導，蔡增家說，松田康博的談話並非打臉韓國瑜的對中發大財政策。對中經濟政策，松田也說，他並未與韓國瑜有深入討論，僅客觀認為應考慮美中對抗因素；同時以日本為例，他認為要在美中之間保持平衡，已經不再這麼容易了，但非打臉韓國瑜的對中發大財政策。

蔡增家強調，松田康博說，針對台灣三位候選人的政策，日本方面並不評論，應由台灣選民自己做選擇，媒體也不應過度詮釋及解讀。

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