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我跑路要2000萬！建商遭綁共犯逃3年遭判7年6個月

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▲我跑路要2000萬！建商遭綁共犯逃3年遭判7年6個月。（圖／翻攝自Google Map）
▲綁匪與呂姓建商七子相約在新店區北新國小前交付贖款。（圖／翻攝自GOOGLE MAP）

突發中心／台北報導

1名住在新店的呂姓建商，在2014年遭持槍綁匪擄走並要求2000萬贖金，警方在2015年逮補廖姓主嫌，不過仍有多名共犯在逃，其中共犯黃介陽因另案被逮入獄，經法院判決後判處7年6個月有期徒刑。

檢方調查，在2014年11月21日凌晨時，主嫌廖柏傑先找朋友借證件向租車行租車，後來又花18萬購入改造手槍，計畫綁架財力雄厚的呂姓建商，呂男被綁後雖然奮力抵抗，不過廖嫌卻持槍抵住腰部表示：「再反抗就開槍」，最後遭廖嫌等人綁走。

廖嫌等人在押解呂男期間，向呂男表示「在跑路，需要2000萬」，呂男與廖嫌等人商量，表示自己沒有這麼多錢只有200萬，雙方又一番討價還價，最後呂男付了200萬跑路費、100萬的買槍費。

在綁架當天上午，廖嫌等人與呂男的妻子相約在新店的北新國小交付贖款，除了要求呂妻上車交款外，也要呂男簽下300萬的借據，企圖合理化綁架的行為，最後把呂男載到林口釋放。

警方獲報後隨即展開偵查，發現嫌犯多次更換車牌，追了3個月才在新店區1處公寓逮補廖姓主嫌，3年後共犯黃介陽另案被逮捕入獄，檢察官清查資料發現他因擄人案被通緝，案經法院判決，黃嫌遭判處7年6個月。

▼案經台北地院宣判，黃介陽被判處7年6個月有期徒刑。（圖／資料照）
▲台北地方法院,台北地院。(圖／資料照)

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關鍵字：黃介陽,建商,新店,綁架,共犯

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