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舊iPhone都壞了「等不到1功能」　一票也想哭：6年了還沒出

▲▼充電,iPhone,掉電,電池,沒電。（圖／記者周亭瑋攝）

▲等不到指紋辨識讓原PO超想哭。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

今年的蘋果發表會進入倒數階段，iPhone 15系列將與果粉見面，而在新機發表前夕，網上總有各種爆料，每每引發討論。就有果粉表示，一直在等蘋果再次推出螢幕指紋，可是這次也沒傳出有突破，失望直呼等不到，「舊iPhone硬撐多年，撐到Home鍵都壞掉了。」有用戶也直嘆，「指紋真的方便好多QQ」。

有網友在PTT的WomenTalk板發起閒聊，「打死不出螢幕指紋的iPhone Q.Q」，文中開頭就直呼，「一直在等蘋果發售螢幕下指紋的iPhone，卻等不到……555 QQQQQQ」，他的舊iPhone硬撐多年，撐到Home鍵都壞了，「某天也不知道是不是腦袋當機，竟然把Home鍵壞掉的iPhone重置 O.O！這下我連主畫面都進不去了……小白點也開不了了 Q.Q！」

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這一故障，他只能妥協請人採購一支新手機，可是新的iPhone都只有Face ID，不然就只能一直用小白點取代Home鍵，「我害怕鏡頭拍自己的臉RRR！」雖然戴口罩還是可以解鎖，但他就是不喜歡把鏡頭對著自己的臉，而且如果有指紋辨識，不用拿起手機就能解鎖。至於有人建議入手SE，原PO則窘回「SE螢幕太小」。

貼文掀起共鳴，「我堅持用指紋，死不換」、「就是受不了Face ID換了安卓，但指紋辨識還是蘋果的靈敏」、「沒有指紋真的超煩，臉部辨識角度不對就沒辦法辨識」、「我是想說SE有出新的再換」、「之前出X之前，就傳可以用螢幕來解指紋鎖，6年了還沒出」、「喜歡指紋+1，付款感應時，可以直接拿著手機伸出去就好。」

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