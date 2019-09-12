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孩子的爹不是我！死黨搞上新婚妻子2年　真相讓他崩潰

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男女,交往,夫妻,情侶（圖／取自免費圖庫negativespace）

▲真相讓甲男崩潰。（圖／取自免費圖庫negativespace）

記者邱茀濱／綜合報導

浙江台州一名男子（以下簡稱甲男）日前開心的帶著女友（以下簡稱甲女）去辦了結婚登記，不料後來接到一通電話告知他，老婆竟然已經有個孩子，而孩子的父親還是他從小一起長大的好兄弟（以下簡稱乙男）的種，更誇張的是，撮合他們倆的就是乙男的父母。目前，法院以重婚罪、詐騙罪判乙男有期徒刑6年3個月，並處8萬元人民幣的罰鍰。

綜合陸媒報導，其實乙男早在2015年7月就和甲女開始一段婚外情，隔了一年後甲女的父親去世，乙男則以女婿的身分處理了她父親的後事，後來還得到對方家人的認可，就長期住在甲女家裡。

一直到了2017年的12月份，甲女意外懷了乙男的孩子，懷孕期間，她經常以「朋友」的身份去乙男家玩，最後在隔年8月也生下來。然而，乙男的父母對甲女印象很好，就開始替她盤算起相親的事。

令人意外的是，乙男的父母想起了兒子從小一起長大的朋友甲男，也知道31歲的甲男至今一直沒有結婚，便撮合兩人在一起。最後，這段複雜的三角關係持續不到1個月，甲男就和甲女在一起了，其中三人還一起吃了幾次飯，看了幾場電影。

這件事情，甲男是從頭到尾不知情的，萬萬沒想到的是，乙男竟然還打起自己的算盤，短短半年竟然指使甲女多次騙取自己的金錢。最後，甲男就這樣被蒙在鼓裡，傻傻的和甲女去民政局領了結婚證，但相關部門看了資料後，才發現甲女竟然有一名登記在乙男名下的孩子。

消息曝光後，甲女的案件還在進一步偵辦，而乙男則因重婚罪、詐騙罪，數罪併罰，被法院判有期徒刑6年3個月，並處罰金8萬元人民幣，還要追繳贓款21萬元人民幣。

▼▲偷情,出軌,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲乙男被判有期徒刑6年3個月。（圖／取自免費圖庫pixabay）

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