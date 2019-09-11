影／驚悚6秒畫面曝光！第一槍卡彈…雨衣殺手「連開3槍」擊斃貓霖幫老大

記者柯振中、沈繼昌／桃園報導

桃園龍潭4日發生一起槍擊命案，49歲的江宗霖在老家遭2名「雨衣槍手」連開6槍，導致當場死亡。依據監視器畫面，江宗霖上了座車後，一名揹著白色包包的男子突然衝到駕駛座旁，朝著車內扣下板機，卻沒有成功擊發，隨後又有一名身穿黃色雨衣的槍手衝上來，對著駕駛座補槍，把江宗霖給擊斃。

江宗霖死亡的消息傳出後，有知情人士透露，江男是黑幫老大，過去曾傳說在桃園自創「貓霖幫」；由於江男手段兇殘，還吸收法律系高材生、聘請警察當副幫主，就如同電影《無間道》的劇情。

▲貓霖幫老大被2名槍手擊斃。（圖／翻攝自東森新聞）



附近鄰居指出，江母的告別式在龍潭老家舉辦，前一天晚上曾有黑衣人在住家附近徘徊，前後對比後，很可能是先來勘查地形的人士。

▼江宗霖剛上車，就被2殺手擊斃。（圖／翻攝自東森新聞）



根據《東森新聞》報導，隨著警方調查，江宗霖中槍的畫面也曝光了。依據監視器畫面，江宗霖上了座車後，立刻有揹著大包包的男子衝出來，拿槍對著駕駛座扣下扳機，但沒有成功擊發子彈。

隨後，身穿黃色雨衣的槍手也衝了出來，對著駕駛座補槍；2人共開了6槍，把江男擊斃在坐駕內，前後過程僅有短短6秒。犯案後，2嫌一度想開走江宗霖的座車，卻因為找不到鑰匙，向前方的紅色轎車走去，想要攔車逃亡。

據了解，江宗霖在家門口外走動時，2名槍手就埋伏在20公尺外的郵局騎樓，等待時機準備行兇，看見江男上車後，2人立刻奔往車子旁，對著車內瘋狂開槍。

家屬得知死訊後悲痛表示，江宗霖近年來已將事業轉到海外，不了解江男在台灣的交友狀況，沒想到前一天晚上江男的母親才過世，就又傳出不幸的消息。

▼桃園貓霖幫老大江宗霖早前被逮捕的畫面。（圖／東森新聞）

