母昨出殯…桃園黑道老大遭6槍擊斃！曾創台版無間道「貓霖幫」臥底考司法官

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母昨出殯…桃園黑道老大江宗霖遭6槍擊斃！曾創台版無間道「貓霖幫」

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記者許力方、沈繼昌／桃園報導

桃園龍潭區4日發生一起槍擊命案，49歲將江宗霖剛辦完母親的告別式，竟在老家遭2名「雨衣槍手」尋仇，當街行刑式連開6槍擊斃，頭、胸、手部都有槍傷。據悉。江宗霖是幫派「老大」，過去曾傳說在桃園自創「貓霖幫」，因手段兇殘打出名號，還提供金援、吸收法律系高材生，甚至聘警察做副幫主，猶如台版《無間道》。

警方調查，4日下午2時許，洗車場員工開著江宗霖的黑色BMW，回到龍潭中正路三坑段大平郵局附近還車時，江一步出大門準備拿車，2名身穿雨衣槍手突然現身，拉住他近距離連開6槍，行兇後搶走一輛轎車往中科院逃逸。警消到場時，江已無呼吸心跳，車旁留下大灘血跡，頭部、右胸、手部都有槍傷，送醫不治。

▲▼桃園貓霖幫老大江宗霖。（圖／東森新聞）

▲▼在桃園創立「貓霖幫」，江宗霖遭當街槍殺。（圖／東森新聞、記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區大平郵局下午傳出槍擊案，死者江姓男子座車血跡片地。（圖／記者沈繼昌翻攝）

家屬表示，江宗霖近年多在國外活動，事業也轉往海外，並不清楚在台的交友狀況，未料昨晚才剛送走母親，他隔天就被槍殺身亡，讓家中氣氛更低迷，希望警方能早日還江家一個公道。附近居民說，江母告別式在龍潭老家辦，前一晚也曾看到黑衣人在附近徘徊，對照後懷疑，可能是先來勘查地形。

龍潭警方表示，已調閱監視器掌握兇嫌身分，江宗霖死因待檢方進一步解剖釐清，截至4日晚間2嫌仍在逃逸中。

據悉，江宗霖最早2002年5月左右在石門山發跡，道上盛傳他開創「貓霖幫」，「貓霖」正是他的綽號。警方查出，他過去曾帶領一票小弟專向攤販收取每月3萬元清潔費，若不從就聚眾圍事，或介入土地買賣、暴力討債，從中牟利，若遭拒則雇用怪手拆毀對方廠房，行徑暴力、動刀動槍手段兇殘，是地方治安頭痛人物。

《東森新聞》報導，傳說江宗霖的貓霖幫首開先例，將各派幫眾分門別類，除了幫主、副幫主，還有護法、軍師、行動組長以及動武的手下，其中最用心培養「軍師」，曾找上當時輔大法律系的畢業生黃中勛，提供豐厚金援、美色，誘導報考司法官，取得內部資料，以作為暴力討站等不法犯罪的保護傘，甚至曾重用北縣刑警薛宗翰擔任副幫主，避免涉入司法問題，猶如台版《無間道》聲名大噪。

▼ 江宗霖身中6槍送醫不治。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼ 龍潭槍擊不治 。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲▼桃園龍潭槍擊案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

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