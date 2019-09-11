革命軍宣布武裝對抗　哥倫比亞停戰3年面臨重燃烽火

▲哥倫比亞革命軍FARC日前在委內瑞拉宣布將重拾武器。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

哥倫比亞革命軍、政黨「共同替代革命力量」（Fuerza Alternativa Revolucionaria del Comun，簡稱FARC）的前身，上周四發佈了一段影片，呼籲支持者再度拿起武器，因為他們將重新武裝，對抗政府。2016年時，哥倫比亞前總統胡安（Juan Manuel Santos Calderón）在古巴首都哈瓦那和FARC簽訂停戰條約，不但結束了哥國長達50年的內戰，此舉更讓他在同年得到了諾貝爾和平獎的殊榮。

▲哥倫比亞前總統胡安得到2016諾貝爾獎。（圖／達志影像／美聯社）

哥倫比亞革命軍的成員大部分都接受2016年簽訂的協約，然而，恢復和平不到3年時間，FARC前指揮官伊文（Ivan Marquez）在上週表示，哥倫比亞現任右派總統杜克（Ivan Duque Marquez）無法保障他們的政治權益，因此他們決定出來抗爭。

伊文指出，自從杜克就任以來，已經超過600名和政府立場不同的人慘遭身亡，但當局卻漠視了這一切，他們認為已經背棄了2016年簽訂的和平協議，這迫使他們重拾武器，再度回到戰場。

▼哥倫比亞革命軍前指揮官Ivan Marquez（圖／路透）

對於革命軍的宣言，哥倫比亞政府的和平專員賽巴羅斯（Miguel Ceballos）表示，「這是非常令人擔心的言論，但對政府來說並不意外，因為這些人的行為已經表明了他們打算破壞和平協約。」

而哥倫比亞的鄰國委內瑞拉則擔心會被戰火波及，總統尼古拉斯（Nicolas Maduro Moros）日前已經宣布將會在邊界進行軍事演習，防止哥倫比亞政府隨時發動攻擊。