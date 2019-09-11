桃園地院積案量龐大因法官偷懶？非也，乃因調動頻繁

▲桃園地院變「逃院」，其來有自。（圖／記者沈繼昌攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園地方法院積案量過多，曾高達全台積案總量的一半，法官戲稱「地獄級」法院，更有人稱桃院為「逃院」。有人質疑是因為法官偷懶、辦案遲延，但實際上並非如此，乃是因為桃園地院調動頻繁，以至於較複雜的案件無法在任內辦完，最後變成積案。而桃園地院也率先組成「積案清理小組」，積極解決積案。

案件久懸未決，不但影響當事人權益，更嚴重影響司法信任度。除了特別複雜的案件，必須歷時較久以外，還有很多久懸的積案，是因為法官多次調動，導致每個接手的法官都無法在任內審理完畢，最後變成積案留給後手法官，這種積案更是讓當事人不滿。

桃園地院就是這樣的法院，積案也就越來越多。

桃園地院今年6月間累積的刑事遲延案件高達359件，為全台最多積案的法院。相較第二位的台北地院229件、第三位的新北地院75件，桃院的積案量驚人。

會造成桃園地院積案龐大的原因，就是因為調動頻繁。桃園地院距離台北都會區近，許多不想離開台北的法官，在升官時都會選擇先調桃園地院，等到北部三院（台北、新北、士林）有缺，就會立即調回北三院，因此沒辦完的案件，就只好留給後手處理。今年8月底調動時，桃院就有15名法官異動，數量頗多。為了解決積案，桃園地院獨步全國，率先成立「積案清理小組」，專門審結舊案。

至於法官偷懶、遲延案件的狀況，桃園地院也有發生過。司法院職務法庭上個月針對桃院女法官俞力華作出判決，免除其法官職務、轉任其他公職，俞女因有45件案件長達6個月以上沒有審理，而且多為簡易案件，另外她還將運毒的重罪案件，私自改成簡易程序審理，嚴重影響當事人權益。職務法庭將她免職，這也是我國首度因法官延宕案件而遭免職的案例。