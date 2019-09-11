為六合彩10萬賭債　老翁持番刀砍10多刀砍死女組頭

▲桃園陳姓老翁為賭債殺女組頭，二審判刑15年。此為示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市老翁陳芳儀因簽注六合彩，積欠金姓女組頭10多萬元，去年9月間女組頭前來討債，雙方發生衝突，老翁竟持番刀狂砍女組頭10多刀，殺死女組頭。老翁企圖逃逸，遭目擊者駕車撞倒，警方順利逮捕老翁。一審將他判刑15年，案經上訴，高等法院二審仍將他判刑15年，可上訴。

判決指出，老翁自2014年6月起，就以每注80元的價格，以香港六合彩、台彩五三九為目標，向金姓女組頭下注，每次下注1000到3000元不等。一直到2017年6月間，3年來老翁累積欠下女組頭10多萬元賭債。

女組頭多次催討不成，在去年9月3日約出老翁，晚間9點多在桃園市觀音區建國路上的某停車場見面，2人在車上討論債務，但發生口角衝突，女組頭拿出車上的黑色塑膠槌，朝後座的老翁揮擊。老翁逃下車，2人在車旁發生扭打，最後老翁拿出預藏在背包中的番刀，朝女組頭猛砍，女組頭倒地呼救，老翁仍不罷手，最後直砍了10多刀，女組頭倒在血泊中後，老翁棄刀逃逸。路人報警，並駕車撞倒老翁，警方到場將老翁逮捕，移送法辦，檢方依照「殺人罪」嫌提起公訴。

一審法院審理後，將老翁判刑15年。案經上訴，高等法院二審審理時，老翁坦承殺害女組頭，但他辯稱，因女組頭先持膠槌揮打，他頭手均受傷流血才動刀砍她，還說番刀是案發當日才在女組頭車上發現的，沒有殺人犯意。

但高院調查後，發現番刀是老翁平日就藏放在背包中，並非在女組頭車上取出，可見老翁被毆打後，已經有殺人犯意。審酌老翁持刀對女組頭猛砍10多刀，致死意圖明顯，並造成被害人死亡結果，以及被害人家屬無限傷痛，應予非難。高院最後駁回檢辯雙方上訴，仍判刑15年，可上訴。