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爸餵他生吃蛇膽5年頭超暈　一查發現「腦子進蟲」到處爬

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▲▼頭痛,貧血。（圖／記者嚴云岑攝）

▲頭痛示意圖，非本文當事人。（圖／記者嚴云岑攝）

記者馬叔安／綜合報導

浙江一名28歲的男子16年前出現癲癇、頭暈等症狀，直到近日發現是罹患了寄生蟲導致的「曼氏裂頭蚴感染」，原來男子的父親當初為了讓兒子強身健體，連續5年抓捕毒性較強的蘄蛇（五步蛇），剖出蛇膽給兒子生吃，疑似因此讓男子患病。雖然經過服藥治療病情改善，但已經造成男子腦組織不可逆性損傷。

《錢江晚報》微信公眾號報導，這名男子表示，蛇膽是名貴藥材，營養價值很高，當地有生吃蛇膽或是配白酒沖服的習慣，認為可以清熱解毒、明目、止咳化痰。

由於病程太長，並且蟲體寄生部位位於腦功能區，手術可能造成患者部分腦功能喪失，因此採用口服藥物治療，男子如今已經好轉出院，但因裂頭蚴已經造成腦組織不可逆性損傷，頭部隱痛可能會持續存在。

裂頭蚴一旦進入人腦，會在人腦中遊走，吸取腦細胞營養發育長大，不僅牠代謝的產物會對大腦帶來損害，更可怕的是隨著牠不停遊走，大腦會被不可修復地破壞，牠還可以在大腦中生長繁殖，成蟲死亡後，幼蟲可繼續繁衍生息。

裂頭蚴的感染途徑包括，食用或敷用了含有裂頭蚴的生或未熟的蛙、蛇、雞或豬肉等，或是喝了含劍水蚤的生水，若是入侵眼球，可使眼球突出，眼球運動障礙，嚴重者出現角膜潰瘍，甚至併發白內障而失明。

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