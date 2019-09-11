虎尾魅力商圈　中秋送關懷到若瑟致贈月餅

▲若瑟在地超過一甲子，一直默默地陪伴、服務、關心、照顧雲林人的健康。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

虎尾鎮魅力商圈發展協會理事長程素鳳11日上午率領會員，與虎尾鎮長丁學忠、虎尾鎮民代表會主席林嘉弘、議員黃美瑤及林文彬等人士到天主教若瑟醫院致贈中秋月餅，感謝這群白衣天使在中秋月圓人圓佳節期間，犧牲陪伴家人團聚歡樂時光，堅守自己崗位。

魅力商圈發展協會理事長程素鳳說，有意義的事大家一起做，若瑟在地超過一甲子，一直默默地陪伴、服務、關心、照顧雲林人的健康。商圈的夥伴在行有餘力之際，歡喜心樂意做，凝聚力量奉獻回饋；今天特地在中秋節前夕到若瑟醫院表達最真摯的敬意，謝謝在中秋佳節時留守值班的醫、護、藥、技、行政等專業人員，堅守各自岡位上，負責盡職為守護雲林人的身心靈健康。

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李聰明院長感謝在地好鄰居認同若瑟、看到若瑟、肯定若瑟所有同仁為照顧鄉親任勞任怨與付出，前來為全體員工加油打氣，於當前的醫療環境中、這一股溫暖備感溫馨；不僅感謝魅力商圈發展協會這一份美意善行，日後，也期盼彼此有密切而愉悅的合作，尤其在推動各項社區業務時，能獲得商圈的支援與協助，不分你我共同參與，讓我們的社會因為有大家的付出，充滿愛、迎向希望、開創美好的新境界。