張嘉郡推長照2.0升級版　落實「青銀共伴、護老攜幼」家園

▲雲林縣老人人口比例已逾18%，是全國第二高的縣市。（圖／記者傅誠攝）

記者傅誠／雲林報導

雲林縣第一選區立委參選人、青埔教育基金會董事長張嘉郡11日與虎尾鎮長丁學忠、雲林縣議員黃美瑤、黃凱議員秘書趙崇慶、虎尾代表陳明聖一起到興中社區長青食堂與長輩共餐，張嘉郡等人為長輩打菜添飯，長輩們也開心地拉著她介紹菜色、話家常，溫馨笑聲充滿食堂，張嘉郡還親切送給每個長輩應景中秋月餅，祝福長輩過個歡喜中秋佳節。

張嘉郡表示，台灣已進入高齡化社會，雲林縣老人人口比例已逾18%，是全國第二高的縣市，長照是每個人都必須面對重要課題，現在長照2.0政策已趕不上需求，她將進入立法院推動長照2.0升級版的政策，落實「青銀共伴、護老攜幼」家園。

丁學忠表示，興中社區長青食堂去年開辦，目前提供六十多位長輩共餐服務，同時透過與埒內、堀頭社區間之資源共享與經驗分享，提供關懷據點、長青食堂、社區守護站，建立完整之老人福利網絡，落實在地老化、在地安養與在地照顧長照服務。

張嘉郡感謝發展協會理事長陳敏雄、總幹事鐘顯華及社區志工們辛苦籌劃、營運長青食堂，為長輩們準備健康又吃熱食及快樂生活的環境，照顧長輩健康快樂。她的感動的不僅僅是志工們為長輩營造溫馨熱鬧共餐環境，同時也讓她看到「青銀共伴、共好」美麗的社區。