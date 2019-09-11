月老票開賣首日民眾瘋搶　人潮蔓延100公尺「兩台機器全爆」

▲雙連站月老票開賣，網友排100公尺搶買。（圖／網友游小姐提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。下同）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北捷運11日早上10點30分開「月老票」，有民眾怕搶不到提早8點半就是排隊，不過一會兒排隊人龍已經長達100公尺左右，有網友在批踢踢上說，後面來的人潮估計要排2個小時才買的到。

台北捷運公司與台北霞海城隍廟合作推出「搭紅線、捷好緣 」文宣，在雙連站獨家長期販售月老車票，每個售價100元，於11日早上10點半開賣，有網友表示早上8點半就去排隊了，之後人潮越來越多，排了整整四排，場面相當壯觀。

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本周五就是中秋假期，也正是月老的生日，民間傳言在中秋節拜月老會特別靈驗；這次，月老車票在鄰近台北霞海城隍廟的雙連站獨家開賣，雙連站內將有2台自動售票機，售票機旁更以月老像及台北霞海城隍廟為主視覺設置3D彩繪，每人每次限購2個，票卡啟用後不回收。

▲北捷推月老車票。（圖／北捷提供，下同）



月老票卡設計相當討喜，正面是鉛錢造型，並刻有「百年好合」字樣，背面則是髥髥白鬍、雙頰紅潤的月老頭像，保佑購票民眾百年好合、感情順利。開賣當日備有500個月老小福袋，隨票卡免費贈送，送完為止。

北捷說明，民眾購買時，自動售票機螢幕會出現「單身」及「非單身」兩個選項，選擇一項後，並於心中默念祈求對象或條件；購票完成後，售票機會列印紅色捷緣籤詩，單身者，月老會告訴你增加桃花運的小偏方；已經有對象的朋友，收據內將會隨機推薦大稻埕約會行程及活動配合商家。