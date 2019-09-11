美對中國瓷磚祭「反補貼關稅」　最高課徵222%

▲中國輸美磁磚將被美國課徵高額關稅。（圖／翻攝自pixabay）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國商務部11日表示，收到8家美國瓷磚商家聯盟的請願後，從5月開始對來自中國的進口瓷磚進行反傾銷及補貼調查，結果發現中國瓷磚有不公平補貼，因此將對其徵收104%至222%的反補貼關稅，該決定也對2018年時總價4.831億美元的瓷磚進口造成影響。

據路透報導，商務部目前還沒對反傾銷調查發表初步裁定，但已初步提出要徵收127-356%的反傾銷稅，並可施加於反補貼關稅上。

中國進口的釉面陶瓷地板、牆磚是美國主要家居連鎖店的熱門商品，包括家得寶（Home Depot）、羅威（Lowe's）和Floor & Décor等店家都常常使用，而這些瓷磚目前也已含在美國貿易代表署（USTR）對中國「301條款」的25%關稅處罰中，該稅率將在10月1日時上漲至30%。

商務部表示，將對天古國際貿易有限公司（Temgoo International Trading Ltd）收取222.24%的初步反補貼關稅，並對其他的中國瓷磚出口及生產廠商徵收103.77%。



最終調查結果預計將於2020年1月21日左右進行。為了釐清美國生產商是否受到中國進口產品的侵害，美國國際貿易委員會正進行一項獨立調查中。

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