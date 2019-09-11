銀白落雷擊中空軍一號旁！川普轉發照片讚「驚人」　網友：上帝在給你警告

實習記者許祐誠／綜合報導

美國總統川普9日晚間準備搭乘「空軍一號」前往議員的造勢會場時，沒想到天空突然落下一道閃電，正好打在總統專機附近，這驚人的一幕正好被CNN政治製作人布魯斯克（Steve Brusk）拍下，事後川普也在推特上轉發照片讚嘆「太驚人了！」

根據《國會山報》（The Hill）報導，川普當天在北卡來羅納州的「櫻桃點航空站」（MCAS Cherry Point ），正準備搭機前往同州的費耶特維爾市（Fayetteville），為共和黨議員畢曉普（Dan Bishop）站台造勢時，頓時一道落雷打在總統專機旁。不久後，特勤局人員立刻向現場候機的人群宣布「川普不會來」的消息。

當時布魯斯克拍下驚人的一幕後，立刻在推特上發文，「因為雷陣雨的緣故，總統被迫取消巡視多利安颶風襲擊的行程」、「這是在他到達不久後，出現在空軍一號背後的閃電。」當晚，川普也在推特上分享這張照片，直呼這畫面實在「太驚人了」。

但當川普分享這張照片後，推特上卻頓時湧出許多留言嘲諷，可能上天給他的警告，或是上帝不小心失手，「這是一次警告，唐納，上帝已經也受夠你的胡扯了」、「看來上帝正在警告你」、「閃電失誤了」、「我更願意相信這是上帝給的警告」、「上帝：差一點點了...」

不過，布魯斯克當天稍後在推特上更新消息，指出費耶特維爾市沒有雷雨，也沒有下雨，川普當天也未取消行程，仍舊前往該市參加活動。