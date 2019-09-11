國防部報告書採用蔡英文照片3年來最多　史順文：她2年視導部隊80多次

▲國防部公布108年國防報告書。（圖／記者陶本和攝，下同）



記者陶本和／台北報導

國防部11日上午發布2019年國防報告書，一改過去文字敘述，以圖像化的方式呈現，說明「濱海決勝」、「灘岸殲敵」的「整體防衛構想示意圖」；另外，總統蔡英文的照片使用，也是近三年來最多。對此，國防部發言人史順文說，總統近兩年視導、關懷部隊80多次，是重要紀實。

國防部於上午舉行記者會，公布最新版的中華民國國防報告書，也包括出版的漫畫版本。而這也是報告書首次發布防衛固守、重層嚇阻的「整體防衛構想示意圖」。

內容指出，在海、陸軍於「濱海決勝」、「灘岸殲敵」階段，各類反制敵軍的防空飛彈、戰車、水雷與艦艇，以及無人機、陸航與戰機外，也包括：天弓、愛國者、雄二、雄三等飛彈。

值得注意的是，報告書中指出，在灘岸殲敵的兵力整建方面，國防部將會研製「精準火箭」，籌購高效能反裝甲、人攜式防空飛彈，建構灘岸不對稱戰力。

另外，國防報告書中也使用多張三軍統帥、總統蔡英文的照片。根據統計，在最近三年的國防部報告書中，在總統的照片使用上，106年為3張、107年為4張，108年則使用到7張。

國防部發言人史順文稍早表示，108年「國防報告書」全書選用照片均結合內容重點，並精選事實陳述、具代表性的重要施政照片。

對於總統蔡英文的照片使用，較以往要多，史順文說，統計蔡英文近2年參與國軍重要活動暨視導、關懷部隊80餘次，此次「國防報告書」全書照片共有108張，其中選用三軍統帥各類照片共7張，均為蔡英文2年來親自指導並參與國軍建軍備戰工作的重要紀實。

史順文特別強調，國防報告書所登載三軍統帥的照片，不宜以數字多寡來衡量適當的張數，而理應忠實地傳達總統在國防施政上的具體建樹。