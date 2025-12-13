網購安全必看！嘉義警方揭詐騙集團最新手法

▲▼ 警方呼籲網路購物用平台最安全，跳出平台最危險； 不明連結不要點，避免被騙辛苦錢 。（圖／水上分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

隨著購物季活動增加，假網拍詐騙案件明顯上升。詐騙集團利用民眾急著搶購、追求低價的心態，假冒賣家或客服，以 「訂單異常」「付款未成功」「金流需重新確認」 為由騙取帳戶資訊，甚至要求被害人多次付款，造成重大損失。

警方呼籲民眾，詐騙集團常在社群平台刊登「低價限量、秒殺商品」，待民眾私訊後，即要求加 LINE 或引導到不明網址，假冒物流或銀行頁面，藉機竊取金融資料；部分詐團更謊稱「包裹卡關」「信用卡重複扣款」，強迫被害人依指示操作銀行 App 或提供驗證簡訊，導致帳戶資金遭全數轉走。

水上分局提醒民眾如遇以下情況，極可能已遭遇假網拍詐騙：

1. 賣家要求脫離平台、改用私訊交易；正常交易『不會』要求加LINE比較便宜。

2. 對方傳來連結要你登入銀行或刷卡資料；不明連結=高風險。

3. 客服稱「付款失敗」「需重新驗證」「信用卡分期未解除」；所有「重新付款或重新驗證」的要求→100％是詐騙。

4. 要求操作 ATM、網銀、提供驗證碼（OTP）；真正的客服不會要求提供金融個資。

▲嘉義縣警察局水上分局長曾文勇宣導防詐 。（圖／水上分局提供）

嘉義縣警察局水上分局長曾文勇呼籲民眾，網購務必 「用平台、不加賴、不連結、不匯款」；任何涉及金融操作或要求提供驗證資訊的，都要立即停止。遇到疑似詐騙，請撥打165反詐騙專線查證，切勿貿然依照對方指示操作。嘉義縣警察局水上分局關心您。