暖心聖誕新知同行　新樓醫院血友病中心用陪伴撐起病友力量

▲新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心舉辦「2025暖心聖誕 新知同行」歲末衛教活動，邀病友及家屬共度溫馨時光。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接歲末聖誕佳節，新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心13日舉辦「2025暖心聖誕 新知同行」歲末衛教講座，活動於台南南紡威秀影城舉行，邀請病友及家屬共同參與，在醫療新知與溫暖陪伴中，傳遞面對疾病的力量與希望。

活動亮點之一為欣賞迪士尼最新動畫電影《動物方城市2》，透過兔子警探哈茱蒂與狐狸夥伴尼克攜手面對挑戰的故事，描繪不同族群間的理解、支持與合作，象徵病友在治療歷程中，醫療團隊與家屬並肩同行的重要性，也傳達以正向心態迎向生活困境的能量。

電影播放前，中心主任林家義醫師分享台南新樓醫院在血友病病友照護上的成果，並介紹新型長效干擾素治療骨髓增生性腫瘤的長期追蹤經驗，同時回顧114年度中心舉辦的多元活動。他指出，中心不僅重視疾病治療，也關注病友及家屬的心理與靈性需求，曾規劃「我知故我在」靈性課程，明年更將新增「正向咖啡」活動，協助病友透過心念轉化，減輕疾病帶來的壓力與不適。

林家義表示，新樓醫院秉持「愛心、服侍、盼望」的核心精神，期盼在專業醫療團隊與病友團體的支持下，陪伴病友勇敢面對疾病挑戰，找回生活的節奏與力量，活出自己想要的樣貌。

中心也在活動尾聲向病友與家屬獻上祝福，盼在新的一年裡，大家都能在醫療團隊與社群的陪伴下，帶著堅定與樂觀的心，迎向每一個新的挑戰。