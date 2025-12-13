　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

暖心聖誕新知同行　新樓醫院血友病中心用陪伴撐起病友力量

▲新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心舉辦「2025暖心聖誕 新知同行」歲末衛教活動，邀病友及家屬共度溫馨時光。（記者林東良翻攝，下同）

▲新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心舉辦「2025暖心聖誕 新知同行」歲末衛教活動，邀病友及家屬共度溫馨時光。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

迎接歲末聖誕佳節，新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心13日舉辦「2025暖心聖誕 新知同行」歲末衛教講座，活動於台南南紡威秀影城舉行，邀請病友及家屬共同參與，在醫療新知與溫暖陪伴中，傳遞面對疾病的力量與希望。

▲新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心舉辦「2025暖心聖誕 新知同行」歲末衛教活動，邀病友及家屬共度溫馨時光。（記者林東良翻攝，下同）

活動亮點之一為欣賞迪士尼最新動畫電影《動物方城市2》，透過兔子警探哈茱蒂與狐狸夥伴尼克攜手面對挑戰的故事，描繪不同族群間的理解、支持與合作，象徵病友在治療歷程中，醫療團隊與家屬並肩同行的重要性，也傳達以正向心態迎向生活困境的能量。

▲新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心舉辦「2025暖心聖誕 新知同行」歲末衛教活動，邀病友及家屬共度溫馨時光。（記者林東良翻攝，下同）

電影播放前，中心主任林家義醫師分享台南新樓醫院在血友病病友照護上的成果，並介紹新型長效干擾素治療骨髓增生性腫瘤的長期追蹤經驗，同時回顧114年度中心舉辦的多元活動。他指出，中心不僅重視疾病治療，也關注病友及家屬的心理與靈性需求，曾規劃「我知故我在」靈性課程，明年更將新增「正向咖啡」活動，協助病友透過心念轉化，減輕疾病帶來的壓力與不適。

▲新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心舉辦「2025暖心聖誕 新知同行」歲末衛教活動，邀病友及家屬共度溫馨時光。（記者林東良翻攝，下同）

林家義表示，新樓醫院秉持「愛心、服侍、盼望」的核心精神，期盼在專業醫療團隊與病友團體的支持下，陪伴病友勇敢面對疾病挑戰，找回生活的節奏與力量，活出自己想要的樣貌。

▲新樓醫院血友病暨特殊血液病照護中心舉辦「2025暖心聖誕 新知同行」歲末衛教活動，邀病友及家屬共度溫馨時光。（記者林東良翻攝，下同）

中心也在活動尾聲向病友與家屬獻上祝福，盼在新的一年裡，大家都能在醫療團隊與社群的陪伴下，帶著堅定與樂觀的心，迎向每一個新的挑戰。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
487 3 3685 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台北飛日本航班　行動電源爆炸！機上畫面曝
日本氣象廳證實「7地區」進入地震高危險期！　規模恐超過7.5
廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻
台鐵副站長車禍昏迷！甜美笑容留印象　鏟子超人集氣求行車紀錄器

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

肯定托育夥伴專業付出　台南市表揚202位托育人員打造安心育兒環境

10位萌系吉祥物齊聚台南　黃偉哲陪孩子同樂「萌市力」爆棚

太保兒童公園升級　市長鄭淑分盼打造安全多元遊戲環境

台南好young親子場壓軸登場　東區時代公園湧近6000人同樂

百年古蹟開百桌！台南總舖師四季辦桌登場　黃偉哲與民眾共饗壓軸盛宴

溫情15年不間斷　南紡總裁返鄉發804萬元冬令慰問金助2383人過冬

網購安全必看！嘉義警方揭詐騙集團最新手法

暖心聖誕新知同行　新樓醫院血友病中心用陪伴撐起病友力量

耐斯王子大飯店第19屆聖誕心願卡　送暖400童心願成真

全國油茶籽及茶油品選評　花蓮9品牌獲肯定

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

總統、51綠委便當會結論曝　支持政院「不副署」、「不執行」爭議法案

錢沒有不見！下載「iPASS MONEY」APP手機號碼登入　開通2功能爽領1500(更)

甜心議員控前夫施暴哭崩　誠泰少東法院反嗆很會演「可拿奧運冠軍」　當庭勘驗影片內容曝光

貢寮水梯田十年保育量能展現 「和禾部落」里山創生獲國際肯定

日本青森外海地震「規模上修至6.9」　深度下修至17公里

肯定托育夥伴專業付出　台南市表揚202位托育人員打造安心育兒環境

10位萌系吉祥物齊聚台南　黃偉哲陪孩子同樂「萌市力」爆棚

太保兒童公園升級　市長鄭淑分盼打造安全多元遊戲環境

台南好young親子場壓軸登場　東區時代公園湧近6000人同樂

百年古蹟開百桌！台南總舖師四季辦桌登場　黃偉哲與民眾共饗壓軸盛宴

溫情15年不間斷　南紡總裁返鄉發804萬元冬令慰問金助2383人過冬

網購安全必看！嘉義警方揭詐騙集團最新手法

暖心聖誕新知同行　新樓醫院血友病中心用陪伴撐起病友力量

耐斯王子大飯店第19屆聖誕心願卡　送暖400童心願成真

全國油茶籽及茶油品選評　花蓮9品牌獲肯定

搭雲霄飛車喪命！他飛出去「猛撞頭部」　環球影城1裝置被疑出包

失智柯基犬「秋刀魚」遭虐　昨晚飼主到案說明：一時情緒失控

超狂！單場獨轟「72分」　邱群琋改寫UBA單場得分新高

搭機遇乘客「行動電源爆炸」機艙失火冒煙！她嚇傻：離死亡好近

肯定托育夥伴專業付出　台南市表揚202位托育人員打造安心育兒環境

10位萌系吉祥物齊聚台南　黃偉哲陪孩子同樂「萌市力」爆棚

太保兒童公園升級　市長鄭淑分盼打造安全多元遊戲環境

像回家一樣！　辛特力：不可能錯過重返富邦勇士機會

早餐妹煮奶茶「碰1聲」機車被撞倒　竟是白色賓士肇事還落跑

台大校長陳文章成功續任　校務會議拿下74%同意票

路上偶遇愛豆這樣做！　讓小櫻花念念不忘的粉絲XD

地方熱門新聞

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署聚焦打詐、反毒、國民法官應變

女賣屋驚見男子「寄居」機械車位當雅房

桃園全力推進捷運進度　2026年底力拼綠線北段7站通車

「假鈔黨」2女買刈包珍奶騙真鈔被逮

「大江」一星衣益暨名人二手拍義賣　登場

台中紅線強勢北進！上學通勤更快

烏龍害慘台灣鯛！高雄漁會砸百萬救市

嘉義320+1城市博覽會行動車熱鬧登場！

陳以信出書談AI治理拋「古都變AI新城」藍圖：讓AI成市政日常

桃園舊城再生基地成果展　推動舊城新能量

三高族群如何過寒冬？　醫曝護心5大要點

桃園高風險場所納管制度奏效　友源公司成典範

新竹首屆公民提案競賽頒獎

更多熱門

相關新聞

粉色聖誕照亮嘉藥！Gary老師最後一次化身聖誕公公全校送祝福

粉色聖誕照亮嘉藥！Gary老師最後一次化身聖誕公公全校送祝福

嘉南藥理大學聖誕季活動從12月9日熱鬧展開，並於10日晚間舉行「粉亮甲子 歡度聖誕」點燈儀式，今年校方跳脫傳統紅綠色調，改以象徵柔和、包容、希望的粉色系打造整體視覺，呼應嘉藥即將邁入一甲子的歷史時刻。

台鐵攜手凱達辦「聖誕公益市集」助弱勢　12/12萬華站登場

台鐵攜手凱達辦「聖誕公益市集」助弱勢　12/12萬華站登場

豐原太平洋百貨耶誕狂歡繽紛禮　超狂回饋24%

豐原太平洋百貨耶誕狂歡繽紛禮　超狂回饋24%

耶誕統一時代滿3萬送6800

耶誕統一時代滿3萬送6800

和逸台南西門館「童話聖誕村」！聖誕敲門送禮、薑餅屋DIY超搶手

和逸台南西門館「童話聖誕村」！聖誕敲門送禮、薑餅屋DIY超搶手

關鍵字：

聖誕新樓醫院血友病病友

讀者迴響

熱門新聞

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

快訊／少時Tiffany認了熱戀卞耀漢！爆明年秋天結婚

寺內迷姦禪師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

《食尚》風田老婆「神似長澤雅美」腿超美

最忘恩負義的三大星座！

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

「40年來只休春節」老闆累了　政大人必逛書局年底熄燈

J罩杯成人片女星墜樓身亡　年僅33歲！

朱學恒合照爆乳闆娘　網酸：手變乖巧

消防小隊長喝醉襲胸強吻女義消

屋主「角落有一點點滲水」願折30萬　他交屋後崩潰了

女兒幫媽媽抓詐團　肉身趴車1.5km路線曝

黃暐瀚點名5縣市恐「藍天變綠地」　郭正亮也示警

更多

最夯影音

更多
辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」

辛龍神隱5年露面！鬍子變好白　唱自創曲「全是對劉真的思念」
日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

日本青森外海6.7地震！　「第一波海嘯」已抵達

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

胡瓜宣布不續約《大集合》！　遭疑襲胸籃籃：這事翻篇了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

被剪車嚇一跳！美食外送員超不爽　掉頭逆撞小黃司機這下慘了

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

「停砍退休公務員年金」立院三讀！　回溯自113年起適用

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面