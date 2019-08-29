她逛橫濱好市多驚見「雙寶家長救星」　網狂許願：台灣快引進！客服聽到了

▲美式賣場好市多。（圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

帶小小孩逛人多的賣場時，還是把小朋友放在推車座位上比較安全。一名女網友日前到日本橫濱逛好市多時，發現賣場的推車根本是多子女爸媽的救星，種種優點讓網友們跪求許願「拜託台灣快引進」，直呼這樣的設計非常貼心。

「有人在台灣看過嗎？」一名女網友在臉書社團「COSTCO好市多消費經驗分享區」中發文，她表示自己日前到日本橫濱的好市多逛街，發現賣場的推車和台灣的不太一樣，竟有2個小朋友的座位，好奇大家是否有在台灣看過這樣的推車。

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▲雙人座的推車，這樣2小孩就不用吵「誰坐位子誰坐籃子」了。（圖／原PO授權引用）

網友們看完後，都大讚就連少子化的日本都很貼心，這樣的設計著實拯救了很多雙寶爸媽，不必刻意推2台推車，小朋友也可以不用跟商品擠在一起，還要擔心他們站起來或亂爬，發生危險。

不少網友紛紛敲碗求引進，「雙胞胎很適合」、「我去福岡的costco也有」、「美國的也是雙人座」、「拜託快引進，我家2隻每次都要吵誰坐椅子，煩死了」。還有熱心網友指出，其實台灣的家樂福也有雙人座推車。

▲網友指出不只日本，幾乎所有歐美地區的好市多都是雙人座。（圖／翻攝自COSTCO好市多 消費經驗分享區）

原PO隨後也更新貼文表示，發出這篇文後她有寄信到好市多的客服信箱，幾天後還有位客服人員來電表示會反應給公司，希望家長們的願望可以盡快被實現。

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