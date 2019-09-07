華聞快遞／福建向台企推送外匯政策「升級包」　升級資本項目外匯試點

▲貴州面向全球發佈300個招商引資專案。（圖／翻攝自《中新網》）

《福建》：福建向台企推送外匯政策「升級包」升級資本項目外匯試點

國家外匯管理局福建省分局日前發佈《福建省台資企業資本項目管理便利化試點實施細則》，向台資企業推送試點「升級包」，豐富福建省外匯政策供給，推送更為強勁的政策紅利。（中新網）

《河北》：河北上市公司上半年近九成盈利 房企最賺錢

河北省57家A股上市公司的半年報發佈，51家實現盈利，占比近九成；在盈利能力方面，房地產企業明顯居前。（證券日報）

《貴州》：貴州面向全球發佈300個招商引資專案 引資規模2945.7億元人民幣

貴州6日面向全球發佈300個招商引資專案，涵蓋農業、工業和現代服務業，總招商引資規模2945.7億元人民幣。（中新網）

《甘肅》：外貿拓展「朋友圈」 與絲路沿線客商「一對一」洽談

第二屆中國國際進口博覽會招商活動6日在蘭州舉行，讓中國商人與絲路沿線客商「一對一」對接，拓展海外「朋友圈」，實現有效互動。（中新網）

▲第二屆中國國際進口博覽會招商路演活動6日在蘭州舉行。（圖／翻攝自《中新網》）

《寧夏》：寧夏將進一步擴大與歐美等國家在農業領域的合作

第四屆中國-阿拉伯國家博覽會農業產業合作對話會6日舉辦，寧夏將進一步擴大與歐美及日本等發達國家在農業領域的合作。（新華社）

《遼寧》：遼寧打響人才戰 引「鳳凰」向東北飛

遼寧大力實施人才服務全面振興三年行動計畫和「興遼英才計畫」，2018年共引進高層次人才2516名，為推動高品質發展提供人才保障。（中新網）

《上海》：第二屆中小投資者服務論壇在上海舉行

第二屆中小投資者服務論壇6日在上海舉行，以「強化適當性管理、維護投資者權益」為主題，有來自各個職能部門的相關負責人出席論壇並發表講話。（中新網）

▼遼寧打響人才戰。（圖／CFP）