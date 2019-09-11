影／Apple發表會場最新畫面直擊　帶您一睹為快！

記者邱倢芯／舊金山報導

蘋果秋季新品發表會即將登場，《ETtoday新聞雲》記者已抵達現場，目前，賈伯斯劇院外已經聚集了來自全球的科技媒體，就為了一睹新iPhone廬山真面目。現在，就跟著《ETtoday新聞雲》，搶先一睹發表會場的最新畫面。

據信今年將也會有三款新iPhone問世，另外還有Apple Watch S5，以及更多軟體加值服務，像是Apple Arcade遊戲訂閱，以及Apple TV+影音等。不過一切傳聞都得等到發表會開始後才能揭曉。

外傳今年將推出iPhone 11、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max，以及Apple Watch S5、藍牙標籤等硬體產品；而在軟體方面，今年WWDC當中所發佈的iOS 13、iPadOS、watchOS 6、tvOS、macOS 10.15 Catalina等作業系統也將一併推出正式版本。

而「硬體主場」的秋季新品發表會今年也可能多增添一些軟體服務成分，像是Apple推出了Apple Arcade遊戲訂閱，以及影音媒體串流服務Apple TV+等的正式版本有可能將在本次的秋季新品發表會推出。

▲2019蘋果發表會，賈伯斯劇院。（圖／記者邱倢芯攝）