嫩妻酒吧遭調戲！丈夫酒瓶「打破他的頭」被判刑　網友氣炸了

▲梁男與妻子到酒吧喝酒，沒想到妻子竟然遭到騷擾。（示意圖／免費圖庫pexels）



大陸中心／柯振中報導

廣東韶關一名梁姓男子日前與妻子胡女到酒吧喝酒，不料妻子卻被借酒裝瘋的歐姓男子調戲，一氣之下將歐男拉到酒吧後門，拿啤酒瓶往對方頭上爆打，導致對方當場頭破血流，梁男隨後被法院判處1年2個月的有期徒刑。不過，網友看完後卻氣炸了，「騷擾那個無罪？」

綜合陸媒報導，韶關市武江區人民法院指出，梁男日前與妻子、朋友到酒吧飲酒作樂，卻遇上喝醉了的歐男；當時歐男藉著酒意，調戲、騷擾了梁男的妻子，讓梁男當場氣炸。

梁男與朋友將歐男找到酒吧後門，對歐男拳打腳踢，還拿酒瓶往對方頭上爆打，導致對方頭破血流，胸部、腿部也有許多傷口，必須送醫急救。把歐男打傷後，梁男主動前往派出所投案，解釋犯案過程；但當時歐男已向警方報案，將對梁男提出告訴。

▼胡女與丈夫到酒吧喝酒，卻被喝醉酒的歐男騷擾。（圖／123RF）



訴訟成立後，韶關市武江區人民法院認為，梁男故意傷害他人身體，導致對方輕傷二級，行為已經構成故意傷害罪，犯罪事實清楚，證據確實、充分，罪名成立，因此判處梁男1年2個月有期徒刑。

大陸網友看完卻不滿案件的判決，「騷擾那個無罪？」、「以前調戲婦女好像是重罪吧」、「這樣的判決等於縱容惡人」、「哪個後台硬，哪個律師的後台硬，基本就知結局」、「假如法官妳女兒被騷擾，妳自己摸著良心說話，會這樣判嗎」。

不過，也有人認為，「搭訕至於打人嗎」、「事出有因，反擊過重」、「關鍵是三四個人把調戲人帶到後門」、「人家受傷了，調戲婦女你沒證據。沒轍警察肯定不管」、「調戲當時打了就打了，事後和朋友一起帶出去打了就有問題了」。