莽男不滿被分手又遭痛毆　持武士刀衝羊肉爐砍殺2傷

▲新莊復興路一段上一處羊肉爐店，2日晚間傳出有男子遭人砍傷，警方獲報後到場展開調查。（圖／記者趙永博攝）



記者趙永博／新北報導

新北市新莊區復興路一段上的一處羊肉爐，2日晚間11時40分許，傳出有男子遭人砍傷。據了解，雙方疑似是因為感情所造成的糾紛，54歲邱姓男子疑似因不滿遭到分手，帶著5名「少年仔」及刀械，至復興路上的羊肉爐店要堵前女友，但疑與店內人員起衝突。這起衝突造成48歲的林姓店長遭毆傷，而另一名49歲的吳姓男子則是全身有多處刀傷，邱男等人犯案後迅速逃逸，警方目前正全力緝捕中。

據了解，主嫌邱男與一名51歲的李姓女子交往過一段時間，但交往過程中，邱男時常毆打李女，李女心生畏懼，便對邱男提出分手要求，邱男疑似認為李女與他人有染，對李女產生極大恨意。2日晚間11時許，邱男找來5名「少年仔」帶著武士刀，到李女經常出沒的羊肉爐店外堵人。

事發當下，李女正與一群友人在羊肉爐店內飲酒吃飯，邱男見到李女燃起心中的怒火，李女的吳姓友人上前排解，雙方起了口角，一言不合之下就打了起來。一旁店家表示，當時的確有聽到衝突的聲音，但由於在忙，並不清楚發生什麼事。

過程中，邱男帶來的5名年輕人，揮舞武士刀及菜刀追砍吳男，一旁林姓店長見狀疑似要上前緩頰，沒想到卻也遭到對方毆打成傷，吳男全身有多處刀傷，而林姓店長左膝疑遭毆打，有明顯擦挫傷。

店內人員見狀立即報警，警消獲報後很快就趕抵現場，但打人的邱男等人，早就已經逃離現場，只留下受傷的吳男及林姓店長2人，救護人員迅速將2人分別送往亞東醫院救治，目前2人經醫護人員治療後都並無大礙。

警方在現場查獲做案用的武士刀及菜刀，並找來鑑識人員到場採證，最後將證物帶回分局採集指紋，警方事後也將現場的關係人，一併帶回派出所製作筆錄。警方表示，目前已經鎖定邱男等6名嫌疑人，全力查緝中，這些犯嫌到案後將會依傷害、殺人未遂及妨害秩序等罪名嚴加查辦，最後全案將會移送至新北地檢署偵辦。

▲▼警方到場向現場目擊的證人詢問案情。（圖／記者趙永博攝）



▲鑑識人員到場帶回武士刀等證物回分局採證。（圖／記者趙永博攝）



▲▼員警協助羊肉爐店清掃血跡。（圖／記者趙永博攝）



▲▼店內的垃圾桶及地上仍可見到帶有血跡的衛生紙等物品。（圖／記者趙永博攝）

