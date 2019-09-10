老公送的勞力士遭竊　台南婦急到高血壓住院...警找回她哭了

▲丁婦的丈夫吳先生特別帶水果禮盒與市議員郭清華，里長鄭順至安中所表達感謝之意。（圖／記者林悅翻攝，下同）



記者林悅／台南報導

台南市警三分局安中派出所日前接獲丁姓婦人報案，表示於安南區怡安路買水果時，機車內財物遭竊，裡頭有先生於28年前致贈勞力士錶，極具紀念意義，故相當著急，丁姓婦人甚至為此血壓飆高住院治療，警方積極偵辦破竊案找回失物，丁婦得知全數財物完整無失，喜極而泣，十分感謝警方找回珍貴失物。

台南市警三分局表示，安中所員警在受理丁婦報案後，全體動員，不分日夜偵辦案件，沿線調閱監視器，鎖定71歲劉姓男子；因犯嫌遮蔽面孔騎電動車行竊，且在行竊後換裝，增加辦案難度，但員警對此並未感到挫折，最後利用調閱影像中的蛛絲馬跡鎖定竊嫌，偵破案件，並將丁婦遭竊財物全數找回歸還。

▲丁婦所戴其先生所送的勞力士錶。

台南市議員郭清華及安南區理想里長鄭順，獲悉安中所全體員警積極偵辦案件，並協助丁婦尋回遭竊財物後，於9月10日特別與丁婦丈夫吳先生，一同至安中所表達感謝，肯定員警積極偵辦案件之精神，及守護地方治安之決心。

丁婦表示，這是先生28年前買快30萬元，當時事業有成，剛起步時，送給她的禮物，所以十分有紀念性，能找回來她十分開心。

▲台南市警三分局偵破竊案，起獲全數被竊的贓物。

第三分局表示，本案安中所員警苦民所苦，對於民眾財物失竊之著急心情感同身受，全體動員偵辦案件，且在偵辦案件膠著時，仍力求突破，並幫被害人財物全數尋回，其偵辦案件精神，殊值嘉許。