和泰集團全台總動員淨灘減塑　鄭文燦：感謝共同保護桃園海岸生態

▲和泰集團全台總動員淨灘減塑。（圖／桃園市政府提供）

記者楊熾興／桃園報導

和泰TOYOTA集團8日舉行淨灘減塑全台總動員，串聯全台包括桃園等16處海岸，動員上萬人舉行淨灘減塑活動，所撿拾的廢棄寶特瓶，和泰汽車將以每支10元的金額，捐贈公益基金予台灣環境資訊協會，協助推動環保教育；桃園市長鄭文燦特別感謝和泰集團舉行淨灘減塑活動，期盼透過今日全國響應之環保行動，減少垃圾和寶特瓶數量，讓台灣海岸更美麗。

▲▼淨灘所撿拾的廢棄寶特瓶，和泰汽車將以每支10元的金額，捐贈公益基金予台灣環境資訊協會。（圖／桃園市政府提供）





鄭文燦指出，和泰汽車長期默默耕耘，落實企業社會責任（CSR），連續5年榮獲「天下CSR企業公民獎」，積極推動限塑環保政策，包括：集團所屬的TOYOTA、LEXUS及HINO品牌的經銷據點，已停止提供塑膠瓶裝水；民國92年即在車輛保修中所需要的潤滑機油導入中央給油系統；國瑞汽車推動環保烤漆製程；多數廠區改用太陽能發電系統，持續節電措施等，亦與市府合作推動環保玩具，成為低碳產業榜樣和優質的環保企業。

▲鄭文燦感謝和泰汽車共同保護桃園海岸生態。（圖／桃園市政府提供）



今年是環保署減塑元年，中央積極推動垃圾袋和塑膠吸管減量政策，桃園市府亦媒合桃園食品大廠、紡織大廠將撿拾的寶特瓶回收利用製成T-shirt或背包，發揮產品價值，如桃園紡織界使用寶特瓶製作環保T-shirt，被世界盃足球賽選用為球衣，讓台灣環保科技產業在球場上發光發熱，成為另類的台灣之光，期盼未來桃園市政府與環保署、經濟部工業局三方持續共同合作，朝推動國際環保產品方向邁進。