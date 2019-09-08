組黨、失言釀退讚潮　網美財經專家籲從政者「謹記柯文哲的教訓」

▲ 柯文哲臉書粉專爆退讚潮。（圖／翻攝柯文哲臉書）



記者蔡文鈴／綜合報導

台北市長柯文哲自籌組台灣民眾黨後，個人臉書粉專掀起退讚潮，再加上近日的失言風波，粉絲已跌破200萬大關且持續增加中。對此，美女財經專家胡采蘋在臉書呼籲，「所有有志政治者都應該謹記柯文哲的教訓。」

胡采蘋表示，謝謝所有發起退讚活動的粉絲頁，謝謝參與活動的所有人，她指出，「從1450，到林志玲懷孕，到陳菊是肥的韓國瑜，從接近40％到10％，台灣民眾用自己的行動告訴所有人，我們不接受這些事情。」

胡采蘋指出，上週的TVBS和美麗島電子報民調都顯示台灣民眾黨人氣暴跌，從成立時的15％大跌到6％，柯文哲本人從去年大選後一度總統候選人民調最高，到現在敬陪末座，四腳督逼近10％。

胡采蘋強調，只有誠懇才能贏得世界，所有有志政治者都應該謹記柯文哲的教訓，所有人都應該謹記在心。

柯文哲於7日受訪時回應退讚潮，他認為「背後是綠營網軍在操作」，並說「我要是怕的話我就發重陽敬老金」，但這不是他的個性。《ETtoday新聞雲》截至出稿前觀察柯文哲粉絲專頁，目前粉絲人數為198萬1263人。

▲ 柯文哲臉書粉專爆退讚潮，美女財經專家呼籲從政者要記取柯文哲教訓。（合成圖／翻攝柯文哲臉書、胡采蘋臉書）。