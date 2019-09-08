女經理遭「強坐大腿」壞壞！餐廳老闆邪逼牆角：妳從正面跨我　伸手往下探摸

▲餐廳老闆不僅坐到女經理大腿上，還伸手撫摸對方下體。（圖／示意圖，無關本案／CFP）

記者林昱萱／高雄報導

一間餐廳的老闆「阿正」（化名）趁著女經理在整理資料時，突然伸手撫摸對方的大腿內側、下體，讓女經理嚇壞了，當場逃出辦公室，而高雄地院一審依法判阿正6月徒刑，他不服上訴二審，但高分院法官不採信其說詞，維持原判決定讞。

判決指出，女經理「花花」（化名）當時正在辦公桌整理資料，而阿正就在一旁的木桌吃早餐，但他卻趁著對方忙碌時，突然作勢要坐到花花腿上，讓花花當場嚇壞了，只能努力滑動椅子閃躲，不過因為空間實在太狹窄，讓她完全無法躲開，只能努力從另一邊起身逃跑。

更離譜的是，阿正並沒有放過對方，竟然用身體和雜物，將花花堵住，並要求對方從他前面跨過去，而嚇壞了的花花一時間想不出其他辦法，只好乖乖就範，怎料她才剛做出動作，阿正就馬上伸出狼爪，不僅往她的大腿內側摸去，還摸了她的下體，讓她當場嚇得奪門而逃，同時大聲怒罵：「老闆，你會不會太過分」。

阿正否認犯案，辯稱是花花在煽動員工，是惡意欺騙，但法官不採信其說詞，認為他為了滿足一己私慾，就出手猥褻女經理，行為相當誇張，且犯後態度惡劣，因此依法判他6月徒刑定讞。

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